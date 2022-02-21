【新冠肺炎】時代中國（１２３３）捐３００萬元予本港社區抗疫

《經濟通通訊社２１日專訊》時代中國（０１２３３）宣布，集團向香港捐贈３００萬港元

，用以支持「全港社區抗疫連線」發起的「同心抗疫、關愛社區」抗疫工作，向有需要人士提供

物資和協助。

集團表示，香港正面臨前所未有的疫情衝擊，要以實際行動響應國家號召，齊心協力，全民

抗疫。集團與廣大市民齊心協力抗擊疫情，讓香港早日重回正常生活。（ｂｉ）

