空運牌照局向大灣區航空發牌，可營辦１０４條航線

《經濟通通訊社２１日專訊》空運牌照局公布，就大灣區航空公司提出經營編定航空服務的

申請，決定發出牌照，有關牌照自今日起生效，至２０２７年２月２０日。

根據發出的牌照，大灣區航空公司可營辦編定航程的１０４條航線，在香港運載乘客、貨物

或郵件，無限次往返香港國際機場。有關決定亦將於本周五（２５日）的憲報刊登。（ｃｌ）

