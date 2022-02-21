【新冠肺炎】港鐵：周五起再調整部份路線非繁忙時段列車服務

《經濟通通訊社２１日專訊》港鐵（０００６６）公布，因應新冠變種病毒疫情急劇惡化，

市民大幅減少出行。農曆新年過後，港鐵在平日日間至傍晚，包括繁忙及非繁忙時段的乘客量同

時錄得顯著減少，較去年１２月大幅下降四成；而平日晚上８時後，以及周末和公眾假期的乘客

量，更比１２月下跌約五成至六成。



＊大部分乘客非繁忙時段候車時間延長約１至２分鐘＊



港鐵公司在審慎檢視疫情最新發展下的乘客需求，以及列車的剩餘運載力，候車和乘車空間

增加，人手配置和能源消耗等各項因素後，將於本周五（２５日起，暫時稍為調整部份鐵路線非

繁忙時段的列車服務，至於繁忙時段的列車服務則仍然維持不變。列車服務調整後，大部分乘客

在非繁忙時段的候車時間會較現時稍為延長約１至２分鐘。



＊２月全月通加強版用戶將獲贈電子購物現金券＊



公司同時正密切監察疫情對各項服務人手的影響，因應Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒的傳染速度

前所未有，近日不斷錄得員工因染疫或家居檢疫，隔離而未能上班的個案。港鐵會竭力維持服務

，並在服務在逼不得已受影響的情況下，及早作出公布。此外，公司明白乘客因疫情減少外出及

乘車，因此將向持有今年２月份全月通加強版的乘客送出５０元的港鐵車站商店電子購物現金券

。為減少社交接觸及保障大家的健康，現金券將透過ＭＴＲ Ｍｏｂｉｌｅ派發，乘客毋須到車

站辦理手續。（ｃｗ）



