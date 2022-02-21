【新冠肺炎】澳門１月迄今錄２３宗新冠肺炎無症狀感染個案

《經濟通通訊社２１日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，澳門今年１月份至

今，已錄得２３例輸入性新冠病毒無症狀感染個案，當中，２宗為Ｄｅｌｔａ變異株感染個案，

即佔８﹒７％，２１宗為Ｏｍｉｃｒｏｎ變異株感染個案，佔總數９１﹒３％。其中２例

Ｄｅｌｔａ變異株感染個案在１月初錄得，而１月７日及之後發現的全部為Ｏｍｉｃｒｏｎ變異

株感染個案。（ｓｌ）

