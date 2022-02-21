【新冠肺炎】富通保險延伸免費疫情保障至專屬中小型巴士車隊司機

《經濟通通訊社２１日專訊》由運房局聯同非專營巴士及公共小型巴士業界為接送需移送至

社區隔離設施的人士所設立之「專屬中小型巴士車隊」今日正式投入服務。富通保險繼上周五為

抗疫「專屬的士車隊」提供免費疫情相關保障後，今日宣布進一步與業界合作，延伸「免費新冠

病毒確診保障」及「免費疫苗住院現金保障」予專屬巴士車隊司機。保障涵蓋確診現金、住院現

金、死亡賠償及疫苗相關住院現金保障，為期３個月。（ｓｌ）

