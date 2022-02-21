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21/02/2022 10:31

【新冠肺炎】中銀香港：再有２１間分行今暫停營業，部分分行復業

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中銀香港（０２３８８）表示，因應有分行員工初步確診新型
冠狀病毒，部分分行將由今日起暫停營業，直至另行通知，涉及分行包括：赤柱分行、上環皇后
大道西分行、軒尼詩道４０９號分行、雲咸街分行、旺角銀高國際大廈分行、竹園邨銀行服務中
心、藍田分行、大有街分行、爵祿街中銀理財中心、彩園廣場分行、隆亨邨分行、將軍澳廣場分
行、粉嶺中心分行、祈德尊新邨分行、沙田第一城分行、長發邨分行，以及東港城分行。
　　中銀香港亦指，另因應防疫工作的需要，由今日起，元朗恒發樓分行、深井分行、花都廣場
分行，以及沙角邨分行將暫停服務，直至另行通知。
　　此外，早前暫停營業的部分分行將由今日起恢復營業，有關分行包括：中環永安集團大廈分
行、鰂魚涌分行、馬頭圍道分行、觀塘廣場分行、土瓜灣分行、奧海城分行、長沙灣道１９４號
分行、中港城中銀理財中心、堪富利士道分行、九龍廣場分行、美孚萬事達廣場分行、上水分行
、天水圍分行、荃灣青山道中銀理財中心、荃灣青山道分行、屯門市廣場分行、屯門花園分行，
以及屯門新墟分行。（ｂｎ）

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