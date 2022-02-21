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21/02/2022 12:35

【新冠肺炎】匯豐銀行慈善基金捐出１億元，與社區攜手抗疫

　　《經濟通通訊社２１日專訊》因應新型冠狀病毒對社區的影響，匯豐宣布，透過匯豐銀行慈
善基金捐出１億港元抗疫，支援有需要人士。
　　匯豐表示，是次捐款將首先支持香港紅十字會，推出「香港紅十字會抗疫同行熱線」，向需
要檢疫、家居隔離及其他有需要人士，提供心理支援和健康資訊。同時，會為有需要人士送遞心
意包，內有檢測包、食物、家居清潔用品，以及常用緊急藥物。匯豐將於稍後公布計劃及其他項
目的詳情。
　　匯豐集團行政總裁祈耀年（Ｎｏｅｌ　Ｑｕｉｎｎ）表示，面對疫情的挑戰，集團義不容辭
，從慈善基金再捐出１億港元解決社區燃眉之急，並與香港紅十字會合作，推出相應的項目。
　　香港上海匯豐銀行兼匯豐銀行慈善基金主席王冬勝表示，鑑於本港疫情嚴峻，希望加強支援
長者和弱勢社群，確保他們不會缺乏包括藥物、抗疫用品等生活所需。長遠而言，匯豐會繼續推
出不同項目，幫助社區恢復元氣，逐步走出疫情的陰霾。
　　自新型冠狀病毒爆發以來，匯豐銀行慈善基金已合共捐出超過１﹒７億港元，提供短、中、
長期的支援，減輕弱勢社群的財政負擔、提升社區身心健康。（ｂｎ）
　

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