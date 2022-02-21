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21/02/2022 16:56

【企業盈喜】中國管業料去年應佔溢利增至最多６４００萬元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國管業（００３８０）公布，預期去年１２月３１日止財政
年度錄得的公司股東應佔溢利顯著增加約６０００萬元至６４００萬元，相比２０２０年同期錄
得溢利約２０２０萬元。
　　溢利增加主要是由於收入增加；毛利率的增長及持續的成本效益策略。此增加主要是由於客
戶的需求增加，以加快去年延遲的在建項目的進度。（ｂｎ）

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