【企業盈喜】中國管業料去年應佔溢利增至最多６４００萬元

《經濟通通訊社２１日專訊》中國管業（００３８０）公布，預期去年１２月３１日止財政

年度錄得的公司股東應佔溢利顯著增加約６０００萬元至６４００萬元，相比２０２０年同期錄

得溢利約２０２０萬元。

溢利增加主要是由於收入增加；毛利率的增長及持續的成本效益策略。此增加主要是由於客

戶的需求增加，以加快去年延遲的在建項目的進度。（ｂｎ）

