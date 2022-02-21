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21/02/2022 09:44

【新冠肺炎】譚耀宗：防疫鬆懈致措手不及，籲借鑒內地抗疫經驗

　　《經濟通通訊社２１日專訊》全國人大常委譚耀宗在《環球時報》撰文，指當前是香港抗疫
兩年多以來，最嚴峻的時刻；認為作為第一責任主體的特區政府，應當把盡快穩控疫情作為當前
壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命
安全、身體健康和香港社會大局穩定。
　　譚耀宗認為，香港的疫情在過去一段時間有明顯緩和跡象，特區政府和社會各界普遍有所鬆
懈。因此，這次疫情突然再次升溫，特區政府反應的確有些措手不及，並出現了一些不必要的混
亂，不得不承認香港的防疫抗疫工作存在漏洞，現行的對策未能跟上需要，例如核酸檢測能力不
足、輪候及等候檢測結果時間過長等，社區隔離和醫院床位嚴重不足，以及缺乏足夠多的防疫專
家和醫護工作人員等等，抗疫前線人員及市民，每天都陷於艱苦作戰、亟待支援。
　　他期望，特區政府及全體公務員能虛心地向內地學習，借鑒內地成熟的抗疫經驗，例如如果
需要實施全民檢測的安排等，呼籲全港市民履行接種疫苗和接受核酸檢測的共同責任，團結一致
，爭取早日清零，爭取與內地早日恢復通關。（ａｃ）

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