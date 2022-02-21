【新冠肺炎】一名香港入境澳門居民確診無病徵，列為輸入個案

《經濟通通訊社２１日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，一名由香港入境澳

門的６９歲澳門居民確診新冠肺炎但無病徵，被列為輸入個案。

該患者於去年３月、４月和１２月共接種３劑國藥滅活疫苗，昨日（２０日）在香港乘坐晚

上６時開出的金巴到澳門，持有採樣日後２４小時內新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明；入境

時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果顯示呈陽性，將轉往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。

（ｈｙ）

