【新冠肺炎】一名香港入境澳門居民確診無病徵，列為輸入個案

《經濟通通訊社２１日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，一名由香港入境澳
門的６９歲澳門居民確診新冠肺炎但無病徵，被列為輸入個案。
該患者於去年３月、４月和１２月共接種３劑國藥滅活疫苗，昨日（２０日）在香港乘坐晚
上６時開出的金巴到澳門，持有採樣日後２４小時內新型冠狀病毒核酸檢測陰性結果證明；入境
時隨即接受鼻咽拭子檢測，結果顯示呈陽性，將轉往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療。
（ｈｙ）
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