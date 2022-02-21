【新冠疫苗】疫苗通行證周四實施，進入街市商場等需出示接種紀錄

《經濟通通訊社２１日專訊》「疫苗通行證」周四（２４日）正式實施，出入商場、超市、

街市、食肆等地方的市民必須至少接種一劑新冠疫苗。食物及衞生局副秘書長（衞生）蔡傑銘表

示，疫情非常嚴峻，本周四的社交距離措施將於稍後公布，至於疫苗通行證的措施會在屆時仍開

放的地點通用，包括會址、商場、百貨公司、超級市場、街市或市集及酒店或賓館等，上址只可

讓已打針或豁免人士進入。

另外，當局會以行政指令實行疫苗通行證，包括學校、政府公營機構、公營醫院、安老殘疾

院舍、政府服務辦事處等，惟其適用人員不同規定，公院求診者及陪同人士、中小學生或公營機

構服務使用者可獲豁免。



＊疫苗接種要求分階段推行＊



蔡傑銘又指，疫苗接種要求將會分階段推行，第一階段所有１２歲或以上的人士須接種最少

一劑疫苗；第二階段由４月底開始，所有１８歲或以上人士必須接種最少兩劑疫苗，１２至１７

歲人士只需接種最少一劑疫苗以符合要求；第三階段由６月底開始，所有１８歲或以上人士如已

接種第二劑疫苗超過９個月，就必須接種三劑疫苗才會獲視為符合要求，１２至１７歲的人士如

在６月底開始打第一針，即已經超過６個月，故有關人士必須接種兩劑疫苗才能符合要求。



＊「疫苗通行證」分主動及被動形式＊



蔡傑銘表示，「疫苗通行證」分主動形式及被動形式，主動形式適用於食肆等處所，顧客進

入食肆除了需要掃描「安心出行」外，也需要出示「疫苗通行證」予場所管理人，供場所管理人

以政府提供的手機應用程式掃描「疫苗通行證」並記錄該人士的「疫苗通行證」資料。

被動形式適用於人流較大的處所，如超級市場、商場、百貨公司和街市或市集等，如果市民

進入一個場所需要掃描「安心出行」，同一時間，不需要主動出示「疫苗通行證」予場所管理人

，有關人士只需要在獲授權的執法人員要求下出示「疫苗通行證」。（ｈｙ）

