【新冠疫苗】安心出行增「返回」功能，免往返商場入口掃碼

《經濟通通訊社２１日專訊》「疫苗通行證」周四（２４日）正式實施，副政府資訊科技總

監黃志光表示，「安心出行」３﹒１﹒０應用程式加入了「返回上一個場所」按鍵，方便市民在

離開商場內食肆後，毋須在離開商場前要先到商場入口重新掃碼，方便有需要往返不同場所的朋

友更精準記錄出行。

「安心出行」更新內容亦包括於進入場所頁面以紅色二維碼表示沒有儲存接種紀錄、於設定

頁面新增「檢查更新」連結，及改善介面和復修錯誤。（ｈｙ）

