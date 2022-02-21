《小傳日記》染藍居然又有聯想！科指新貴有啲異樣？

《小傳日記》魚缸今日餘波未了，繼續被美團（０３６９０）要降低服務費用嘅消息拉低，

今朝低開之後試過升返上去，但係食完飯就要掉外賣盒，下晝美團又被人沽返落去，ＡＴＭ三股

齊齊捱沽，最後恒指都係跌低收市。

而今日魚缸焦點都係恒指季檢之後嘅恒指新貴，只係加咗兩隻，少過預期，包括有終於大熱

中選嘅農夫山泉（０９６３３），另外仲有都算係老牌ＩＴ股嘅聯想（００９９２）。農夫山泉

大熱染藍，但係今朝表現都係麻麻，一嚟就高開低走，最多跌多過６巴仙，睇嚟一堆炒染藍嘅缸

友都食胡出貨，不過全日買力勁，下晝仲轉色倒升返添！

另一隻染藍新貴Ｌｅｎｏｖｏ，其實都好難講佢係「新貴」啦，兩入兩出之後第三次入選恒

指成份股，係恒指史上第一隻三度染藍嘅股份，好多人都「聯想」唔到會係佢，爆冷程度堪比「

帽子戲法」！所以Ｌｅｎｏｖｏ今朝最多升超過一成。不過Ｌｅｎｏｖｏ三度染藍，有「孖屐」

人士就話，呢類老牌股主要都係睇基本面，消息面炒唔到幾耐。整體嚟講，可能恒指公司都想恒

指穩定為主！

另外國指新加信義光能（００９６８），ｏｕｔ走恒大物業（０６６６６），維持５０隻；

科指都係維持３０隻，不過就減３加３，ｏｕｔ走同程（００７８０）、微盟（０２０１３）同

汽車之家（０２５１８），加嗰３隻就幾微妙，分別係仲熱炒緊嘅商湯（０００２０），另外仲

有小鵬（０９８６８）同理想（０２０１５）。新加呢３隻都都係會受花旗國影響嘅股份，分別

係實體清單嘅商湯同埋兩隻花旗上市嘅電車股。而「孖屐」都有人預期花旗魚缸今年回調幅度都

會大啲，呢個時候入三隻受花旗影響嘅股，唔會拖跌科指咩？不過如果今年對香港魚缸嘅預期係

偏強，入返三隻大機會拉低返升幅嘅，唔知又算唔算係一種對沖呢？請請！



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