【新冠肺炎】本港增７５３３宗確診，１３人離世包括１１個月女嬰

《經濟通通訊社２１日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

７５３３宗確診，當中２０宗涉Ｄｅｌｔａ變異病毒株，其餘都對Ｌ４５２Ｒ呈陰性或仍然在化

驗中。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，再多１３人離世，包括１１個月女嬰。

該名女嬰因為持續抽搐，被送到將軍澳急症室，入院後測試對新冠病毒呈陽性，再由救護車送往

伊利沙伯醫院兒科深切治療部治療，昨日（２０日）黃昏６時５９分離世。



＊與私家醫院商討協助接收療養病人＊



劉家獻表示，醫管局過去數日與各私家醫院不斷商討，希望它們能協助接收病人。劉家獻指

，私家醫院反應正面，局方希望２至３日能成事，大方向是將正接受療養、康復治療和接受日間

服務的病人轉到私家醫院。



＊公立醫院多４０名病人確診＊



另外，公立醫院多４０名病人經入院篩查驗出陽性，６０名同病房病人要檢疫。

被問及養和醫院是否有院內爆發，以及為何政府不主動公布群組爆發詳情時，歐家榮稱，手

頭上未有相關資料，但現時很多醫護感染個案都是社區感染。至於群組爆發方面，政府一直有追

蹤和調查，但數據難免滯後。他又預計確診數字升勢未止，社區傳播速度仍然很快。（ｈｙ）

