《真知灼見－溫灼培》人民幣無懼美國加息可能嗎？

《真知灼見》正當市場在猜測聯儲局於３月１６日議息會可能不單加息２５基點，甚至是半

厘。而一些投資銀行更不斷調升今年內聯儲局加息幅度，甚至謂加息次數可達八╱九次息，但有

趣是近期所見人民幣匯價依然在升，看似完全無懼美國加息的勢頭。上周五（１８日），人民幣

兌美元匯價更高見６﹒３１７２（據路透社數字），是自２０１８年５月以來最強。為何人民幣

異於其他主流貨幣，可無懼美國快將加息勢頭？



＊市場質疑聯儲局控通脹能力＊



相信最大原因，是市場對聯儲局打壓通脹能力失去了信心。當美國現時面對４０年高位的

７﹒５％通脹率，但聯儲局尚未有全盤計劃去打擊通脹。於上周公開的１月份議息會議記錄中，

聯儲局還在說當未來作出任何貨幣決策改變時，還應交由每次開會後，因應當時通脹環境及經濟

狀況作決定。這樣的言論會令市場質疑聯儲局對打擊通脹的決心，令人擔心美國通尚未見頂。面

對通脹的蠶食，市場早對美元失信心，只是一直找不到替代品。美元以外最大貨幣是歐元，但歐

洲卻不斷受烏克蘭及土耳其局勢困擾，這解釋美元仍是相對強的原因。



＊中國打壓通脹出色＊



不過另邊廂，中國上年底對打壓原料及能源價格上漲所作出的努力，及其得出來的成果，相

信大家是有目共睹。現在所見，國內以消費物價指數衡量的年通脹率已回落到只有０﹒９％。與

美國相比，兩者間的通脹可謂有著天壤之別。債息率方面，現時中國１０年債息為２﹒８３％，

美國同年期債息為１﹒９２６％，兩者也有差距。這解釋人民幣吸引之處。



＊人民幣全球使用量正在提升＊



最後透過ＲＣＥＰ，人民幣的使用量明顯正在提升。從《環球銀行金融電信協會》

（ＳＷＩＦ）１月份數字中告訴我們，人民幣於全球使用佔比已無聲無色地攀至３﹒２％的歷來

最高位置。當然，相比美元在全球使用量佔比約達四成水平，人民幣的３﹒２％佔比實在是微不

足道。但從另一角度看，美元在全球貨幣使用量佔比中已是高處不勝寒，人民幣卻還有很大改善

空間。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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