【俄烏局勢】法盛：事件或現三種情境，全面入侵將為市場帶來衝擊

《環富通基金頻道２２日專訊》法盛盧米斯賽勒斯宏觀策略團隊（Ｌｏｏｍｉｓ

Ｓａｙｌｅｓ Ｍａｃｒｏ Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ Ｇｒｏｕｐ）就俄羅斯烏克蘭衝突事件發

表評論。俄羅斯、烏克蘭和北約之間緊張局勢升高，令全球感到不安，也讓許多投資者擔心。重

大的地緣政治事件會給金融市場帶來衝擊，但就算經驗老到的外交專家也很難預測全球領導人的

一舉一動。事件可能出現三種情境及潛在結果，並影響金融市場。



＊僵持不下不會增影響，局部入侵將現短暫避險反應＊



俄羅斯、烏克蘭和北約可能會繼續僵持下去，任何一方都不會採取會使局勢明顯升級的行動

。這種情況將維持現狀，對金融市場不會產生額外影響，也不會改變政府或央行的政策。

俄羅斯若選擇局部入侵烏克蘭，料會開始侵佔其國土，也可能對該國或其盟國發動激烈的網

絡攻擊。在這種情況下，美國或許會對俄羅斯實施一些制裁。而歐洲的反應較不一定，因為許多

歐洲國家看中俄羅斯的經濟利益，會希望與俄羅斯有建設性的關係。預計市場將出現強烈的避險

反應，不過一旦確定了全面性入侵不會發生，市場就會迅速恢復正常。美國公債和美元料將出現

短暫的反彈。風險情緒可能會對歐元造成一些衝擊，但歐元的基本面可望提供歐元長期支撐。能

源價格料會彈升，若被納入制裁範圍，價格甚至會進一步上漲。在這樣的情況下，美國聯儲局和

歐洲央行將維持謹慎地收緊原本的金融寬鬆政策。



＊全面入侵將令能源價格飆升，俄握有大量籌碼＊



如果俄羅斯選擇全面入侵烏克蘭，美國和北約料將對其實施更嚴厲的制裁。美國國會可能會

放棄「重建美好未來」（Ｂｕｉｌｄ Ｂａｃｋ Ｂｅｔｔｅｒ）法案的預算，轉向去促成兩黨

對增加軍事和資安相關支出的協定，並可能包括提高稅收。市場將會有強烈的避險反應，資金將

轉向美國公債和美元等安全資產。歐元可能會受到暫時的打擊。全面入侵料會引發能源價格急遽

飆升。如果俄羅斯利用鋁、鈦和鈾作為抵抗西方的籌碼，這些商品的價格也將會受到影響。在這

種情境下，聯儲局可能會暫時延後原定的升息計劃。歐洲央行若看到信用利差受到影響，也可能

會增加債券購買量。不過，無論是任何舉動，都將是市場行為導致的結果，而非基本面惡化。

不論出現何種情境，重要的是切記俄羅斯目前仍握有大量對抗西方的籌碼。不只石油與天然

氣，俄羅斯同時也在全球供應鏈中扮演重要角色。俄羅斯政府對ＶＳＭＰＯ－ＡＶＩＳＭＡ公司

擁有控制力，這家俄羅斯公司生產全球逾三成的鈦金屬；空中巴士（Ａｉｒｂｕｓ）大約六成五

的鈦金屬、波音公司三成五的鈦金屬以及巴西航空工業（Ｅｍｂｒａｅｒ）全部的鈦金屬都是來

自這家公司。市場可能低估了俄羅斯在全球供應鏈中的角色。（ｗａ）

