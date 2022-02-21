【預算前瞻】中銀（０２３８８）列ＳＶＦ紀錄冊，料涉再派消費券

《經濟通通訊社２１日專訊》財政司司長陳茂波周三（２３日）將公布新一份財政預算案，

早前政府就再派消費券的構思與不同營運商接觸，市傳中銀香港（０２３８８）旗下ＢｏＣ

Ｐａｙ是新加入的大熱之一。

《信報》報道，上周五（１８日）晚金管局網頁的ＳＶＦ持牌人紀錄冊，當中持牌銀行類別

新增了中銀的名字，不排除與消費券的部署相關。（ｈｌ）

