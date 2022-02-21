《每周華語－黃溢華》美企四面楚歌乎？！

《每周華語》踏入２０２２年，全球通脹上揚，不少央行已在加息之中，疫情看似穩定下來

，但不少地區仍面對巨大困難，經濟活動可日漸改善，惟供應鏈不肯定等，衍生物價上揚，「產

入╱產出」不正常，生產成本可能不斷上升，油價以外，部件未及送到生產線，產量自然不易達

標。全球化，使不少美國企業大賺，今天全球化已收縮之中，形勢大變。



期油一升再升，接近１００美元水平。另方面，南美、美國等地的通脹不斷上升，儲局加息

可能更快及更大幅度。期油價上升之外，亦因為通脹上升由工資及供應鏈不穩而推動。地緣局勢

，上周在重要時刻，上周二╱周三看似好一點，鬆一點，可用外交手段，但今天解決困難，相信

歐美╱俄各方仍會很快再角力。對美國企業言，戰局不大之下，困局不大，生意仍可維持，宏觀

上，美企真正的損失不太大。當然，農產品可能有供應減少，通脹壓力因而會增大。綜合而言，

息率於今年內有可能較快較大幅度上揚。美儲局及不少央行，長期以極低息及「ＱＥ」維持巿場

「一升再升」。



今年歐美英等「央行」可能加快「收水」，因而高位徘徊已久的美股，即使美企業交出好的

業績、「成績表」，相信股價支持力有可能減弱。道指自１年前升至３４０００水平，已多次以

３４０００水平為重要支持。３６０００水平之上阻力大，壓力不少。再上升，上破３６０００

及企穩，非一件易事。近一年，道指已３次以３４０００水平再彈升後創下新高，但近半年，通

脹上升，工資上揚，疫情╱供應鏈不穩，均衍生一浪又一浪的通脹壓力。近１年，納指自

１３０００水平升至１６０００，半年升了３０００點。不久前，指數又跌回起步點

：１３０００價位。可見半年多一點，納指來回了６０００點之多。



美企大致上於業績期交了功課。地緣政局一時改善、一時再惡化，可見股債等巿波動更大，

更具不肯定性。美１０年期債息升至２厘？美企成本上升中，壓力來自四方八面。且息率上升，

債巿價下滑「Ｙｉｅｌｄｓ上升」，均不利短期經營條件。全球債巿下滑，但「負ｙｉｅｌｄ」

不見了，先苦後甜，對債券巿場有利好的一點。



Ｎｅｔｆｌｉｘ走勢，力攻６００╱７００美元後回吐，跌回４００美元水平。２０２０年

初，自４００美元升至２０２１年年底的７００美元。Ｎｅｔｆｌｉｘ被誇大了嗎？行業不乏直

接競爭，但串流平台有巿場，揸車去看「大」電影年代一去不復返了。Ｎｅｔｆｌｉｘ有自家的

制作電影大收影集多。２０２１年因而股價大升。事實上，全球疫情，今天不少國家盡力以正常

常態形式運作，但收效否？消費者可能已被串流平台吸引。因而Ｎｅｔｆｌｉｘ大幅回吐之後，

有反彈力。



今時今日，在家時間日多，因而更多利用科技乃常事。可惜美國企業面對挑戰，壓力來自四

方八面，要長期有表現，非一件易事了。１００年前，５０年前的美企，上巿者亦不易向股東交

功課。企業營業好，有利潤，可持續派息，自然成為中長期持有的對象。２０００年前後到今天

，不少大企業根本不派息。回購推升股價亦有好處。不少企業現金持有水平高。思科出手巨額現

金、可直接收購「大數據」企業。不派息？！以現金回購股份，股價升，亦為股東帶回不錯的利

益。



Ｎｖｉｄｉａ方面，股價自３００多美元跌回２４０美元水平。近兩年，自約５０美元升至

３００多美元。上升６倍之多，回吐不無可能。晶片仍有巨大需求，因而Ｎｖｉｄｉａ後巿反彈

不足為奇。



美國股巿有否下半年的升勢？仍有可能。加息後，股巿仍受歡迎。一旦加息力度太大、太快

，自然不利大巿；把資金╱資本流動「正常化」，終有利股巿。當然，債息上升太急，股巿沽壓

巨大。面對大巿急回吐，大企業壓力大，美國中小企沽壓更大。近日Ｒｕｓｓｅｌｌ２０００指

數沽壓大乃活生生的例子。美中小企規模「不細」！２００、５００人員的企業甚多，這些中小

企極為重要。由小做大，再由大到巨大，又由本土往全球巿場走，美企業╱品牌，各行各業甚多

就是這樣建立的。



科研╱科技使美企不斷創新，推動新產品、新巿場。當然，不乏失敗的例子，企業業務不再

增長，未能蛻變亦例子不少。



１９９０年代，ＨＰ電腦等產品分散於全球生產。美克林頓也與墨西哥有貿易協議，可惜「

生產線」亦不易執行、推動。中國的生產線效率甚高，其他地區的生產線不及中國╱亞洲地區。

１９７０╱１９８０年代，全球牛仔褲大賣，主要品牌於香港╱中國生產，再直接運往美國：「

Ｍａｄｅ ｉｎ ＵＳＡ」是也。企業面對很多自身╱宏觀╱行業的變化，因而１９７０╱

１９８０年代對比２０００╱２０２０年，美國各行各業的企業面對收縮中的「全球化」了！《

資深市場人士 黃溢華》



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