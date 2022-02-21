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即市新聞

21/02/2022 09:12

《地產人眼－盧展豪》非常時期，需用非常措施

　　《地產人眼》第５波疫情重擊各行各業，不少人期待政府於本月底發表的《財政預算案》中
推出紓困方案，緩解大家燃眉之急。市民居家抗疫，加上政府進一步收緊社交距離，並擴大「疫
苗通行證」範圍，飲食及零售業可謂首當其衝，繼而影響工商舖買賣及租務市場。同時不少打工
仔手停口停，難以支撐生活，更枉論置業供樓。本地經濟各處火頭，冀政府能推出緩解措施，助
大家跨越這個低谷。
　
　　現時物業市場的業主和租客同樣受壓，以商舖為例，疫情下生意下跌，飲食及零售商戶仍要
支付工資及租金等成本；業主在逆市下亦要面對減租及舖價下跌等壓力。過去政府曾與銀行聯手
推出針對中小企的百分百擔保特惠貸款的還息不還本計劃，惟不少大行已終止有關計劃，在新一
波疫情衝擊下經濟轉差，若然政府能與銀行洽商重推及延長該計劃，或再度放寬工商舖物業按揭
成數上限及加按的條款，將有助中小企資金周轉。
　
　　與此同時，不少市民在疫情下也失業停工，基層家庭的生活可謂百上加斤，若要供樓其財政
壓力將更大。試想一下，他們辛辛苦苦儲下一成首期置業，裝修費亦要左借右借，打算靠著工資
慢慢清還及供樓。若然他們陷入頓失收入的窘境，只恐要斷工，甚至造成雪球效應，令投資者恐
慌，影響整體經濟。因此，政府推每項防疫政策時，亦需要謹慎地考慮他們的處境和需要，例如
除了推出失業援助，亦可考慮推出短期還息不還款措施，助解燃眉之急。
　
　　非常時期需用非常措施，市民大眾皆期望財爺派錢，惟庫房始終有限，加上全球經濟前景未
明，一次性派錢非長遠方法，盼政府能考慮周詳，適時推出紓困措施，助社會各階層跨過這次困
境。《美聯工商舖行政總裁（工商舖）　盧展豪》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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