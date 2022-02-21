《容我世說－張翠容》印太戰略下崛起的印度，卻成「失敗國家」

《容我世說》拜登上周公布上任以來第一份印太戰略報告，整份報告繼續沿用特朗普的思維

，就是為了抗衝中國，一樣高呼要幫助印度「崛起」，並把印度捧為美國在印太地區的基石。不

過，拜登更進一步稱印度是「南亞和印度洋志同道合的伙伴和領導者」，將共同促進該地區的自

由和開放云云。



但與此同時，印度政府卻因加大力度打壓國內穆斯林，不許穆斯林女生配戴頭巾進入校園，

遂引發一場嚴重的宗教族群衝突。事實上，自總理莫迪於２０１４年上台後，積極推行印度教優

先主義，煽動了印度教徒的極右民族主義情緒，令印度變得愈來愈不寬容，使得民主也愈行愈走

樣，人權和自由亦受到很大的挑戰。真不知拜登如何認為莫迪與他志同道合，可攜手促進印太區

內的自由和開放？這聽起來不無諷刺。



去年１１月，美國《外交》雜誌曾發表一篇對印度嚴厲批評的文章，力訴該國「七宗罪」：

大肆進行宗教逼害，刻意縱容種族歧視，漠視婦女兒童人權，不負責任的抗疫措施導致人道大災

難，貧富極度分化加重人民疾苦，失控的貪腐現象令國家治理失靈，還有公然支持恐怖主義，印

度軍官不畏言援助以恐怖手段對抗巴基斯坦的俾路支解放軍。



知名印度女作家羅伊（Ａｒｕｎｄｈａｔｉ Ｒｏｙ）指印度已患上政治版的新冠病毒，並

且病入膏肓，充分暴露出「失敗國家」的一面。她特別鞭韃莫迪為圖一己利益，操弄國內印度教

徒和伊斯蘭教徒之間的矛盾，而這矛盾衝突現已演變成了一種風土病，兩宗教族群長期對立，烽

煙暗湧，佔國內人口１４％的穆斯林正面對有系統的可怕清洗。



莫迪政府試圖以印度教民族民粹主義凝聚印度教選民，以此來強化成一種意識形態工程，來

打併經濟，又把印度的社會問題轉移到國內的穆斯林身上，造就了政府及執政黨公然排斥和詆毀

少數族裔的舉措，促使極右民族主義勢力座大，對於穆斯林及基督徒等其他宗教信徒的壓逼和襲

擊趨增。



莫迪首先自２０１４年開始強推最危及穆斯林社區經濟的「屠牛禁令」，繼而在２０１９強

行在國會通過取消印度境內克什米爾的自治地位，挑起了穆斯林的不滿。印度內政部長沙哈更曾

多次以「白蟻」形容該地區的非法穆斯林移民。至於取消克什米爾自治權之目的，就是可讓印度

教徒進入克什米爾改變經濟結構，再與印度統一起來。



跟著莫迪政府於同年更推行排斥穆斯林的《公民身份法》，引爆多場激烈示威。新法對來自

三個穆斯林鄰國巴基斯坦、孟加拉國和阿富汗三國的「非穆斯林」非法移民，實行大赦，歡迎他

們成為印度公民，而他們正是莫迪潛在的支持者。另方面，印度穆斯林卻受到新法排斥，今後他

們必須以文件來證明祖先生活在印度，否則他們有可能成為無國籍者。



這樣以信仰作為成為公民的一個條件，實在有違印度憲法中規定的政教分離和平等原則。而

印度穆斯林更擔心新法會導致印度教徒大量移入他們的聚居地區，改變穆斯林地區的文化面貌。

莫迪這種企圖操弄民粹主義的行為，埋下不少社會衝突的種子，而且波及到鄰近國家，令原本已

矛盾重重的鄰邦關係更是雪上加霜，恐怕最後會導致地區不穩。看來，美國向印度下重注是福是

禍未可逆料。《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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