  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/02/2022 10:17

【新冠肺炎】全國昨增７３宗本土確診，京滬粵錄多宗香港輸入個案

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國家衛健委公布，２月２１日，全國確診者新增確診１４４宗
新型冠狀病毒肺炎病例，本土病例７１宗（內蒙古３２宗，其中呼和浩特市３０宗、包頭市１宗
、巴彥淖爾市１宗；江蘇１１宗，其中蘇州市１０宗、無錫市１宗；遼寧７宗均在葫蘆島市；廣
東６宗均在深圳市；山西５宗均在晉中市；四川４宗均在成都市；雲南４宗，其中德宏傣族景頗
族自治州３宗、紅河哈尼族彝族自治州１宗；黑龍江２宗均在雞西市），含５宗由無症狀感染者
轉為確診病例（雲南３宗，內蒙古１宗，江蘇１宗）。境外輸入病例７３宗，含７宗由無症狀感
染者轉為確診病例（廣東３宗，四川２宗，江蘇１及廣西各１宗）；無新增死亡病例；新增疑似
病例３宗均為上海境外輸入病例（均在）；新增治癒出院４２宗。此外，新增無症狀感染３８宗
，１５宗為本地個案。

＊深圳口岸增７跨境貨車司機陽性＊

　　深圳口岸昨日又檢測７名跨境貨車司機核酸檢測陽性，自２月４日以來的跨境司機染疫人數
增至９４人。新增的核酸檢測陽性的跨境司機當中，分別從皇崗、深圳灣、蓮塘、沙頭角口岸出
入境。
　　此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），其中廣東有２５宗，北京有
９宗，上海有２４宗。廣東衛健委通報，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者
來自香港。在來自香港的境外輸入確診病例方面，其中深圳８宗，佛山、東莞各３宗，珠海、中
山、江門各１宗。
　　北京方面，昨日有９宗境外輸入確診病例來自香港。上海方面，昨日有２２宗境外輸入確診
病例來自香港，其中多人為在香港就學的內地生；另有２宗境外輸入無症狀感染者來自香港。　
　　國家衛健委表示，內地目前本土聚集性疫情仍有發生，隨著節後返程和復工復產，疫情擴散
風險持續存在。疾控局副局長吳良有表示，當前仍處於春運期間，學校將陸續開學，衛健委將密
切關注各地疫情防控工作，確保春運期間疫情形勢總體平穩。（ｃａ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning21/02/2022
溫傑料聯想、商湯對季檢結果反應較大 前者9元以上考慮減持
財經熱話21/02/2022
【陶觀天下】聯儲政策緊縮　俄烏危機迷離
財經熱話21/02/2022
【虛幣世界】烏俄隨時開戰，比特幣失守四萬美元關
香港政情18/02/2022
林鄭：特首選舉押後至5月8日　提名期押後至4月3日至16日
中國故事18/02/2022
《神州經脈》阿里騰訊被美控售冒牌貨　房貸首付比下調　滬指高收
財經熱話18/02/2022
【重拳監管】發改委新規出台，黃偉康:美團急跌反應過激
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金