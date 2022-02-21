【新冠肺炎】全國昨增７３宗本土確診，京滬粵錄多宗香港輸入個案

《經濟通通訊社２１日專訊》國家衛健委公布，２月２１日，全國確診者新增確診１４４宗

新型冠狀病毒肺炎病例，本土病例７１宗（內蒙古３２宗，其中呼和浩特市３０宗、包頭市１宗

、巴彥淖爾市１宗；江蘇１１宗，其中蘇州市１０宗、無錫市１宗；遼寧７宗均在葫蘆島市；廣

東６宗均在深圳市；山西５宗均在晉中市；四川４宗均在成都市；雲南４宗，其中德宏傣族景頗

族自治州３宗、紅河哈尼族彝族自治州１宗；黑龍江２宗均在雞西市），含５宗由無症狀感染者

轉為確診病例（雲南３宗，內蒙古１宗，江蘇１宗）。境外輸入病例７３宗，含７宗由無症狀感

染者轉為確診病例（廣東３宗，四川２宗，江蘇１及廣西各１宗）；無新增死亡病例；新增疑似

病例３宗均為上海境外輸入病例（均在）；新增治癒出院４２宗。此外，新增無症狀感染３８宗

，１５宗為本地個案。



＊深圳口岸增７跨境貨車司機陽性＊



深圳口岸昨日又檢測７名跨境貨車司機核酸檢測陽性，自２月４日以來的跨境司機染疫人數

增至９４人。新增的核酸檢測陽性的跨境司機當中，分別從皇崗、深圳灣、蓮塘、沙頭角口岸出

入境。

此外，內地多地錄得由香港輸入的個案（包括無症狀感染者），其中廣東有２５宗，北京有

９宗，上海有２４宗。廣東衛健委通報，昨日廣東有多宗新增境外輸入確診病例及無症狀感染者

來自香港。在來自香港的境外輸入確診病例方面，其中深圳８宗，佛山、東莞各３宗，珠海、中

山、江門各１宗。

北京方面，昨日有９宗境外輸入確診病例來自香港。上海方面，昨日有２２宗境外輸入確診

病例來自香港，其中多人為在香港就學的內地生；另有２宗境外輸入無症狀感染者來自香港。

國家衛健委表示，內地目前本土聚集性疫情仍有發生，隨著節後返程和復工復產，疫情擴散

風險持續存在。疾控局副局長吳良有表示，當前仍處於春運期間，學校將陸續開學，衛健委將密

切關注各地疫情防控工作，確保春運期間疫情形勢總體平穩。（ｃａ）

