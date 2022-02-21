【重拳監管】傳內地今年繼續停發新國產遊戲版號，或將實施新規

《經濟通通訊社２１日專訊》有報道指，今年內地將繼續暫停新國產遊戲版號下發。內媒《

財聯社》引述在遊戲公司的負責人透露，今年國內不發版號才是最大的利空，業內在農歷年前就

已知道這一消息。

報道從多家遊戲公司獲悉，網傳的當局繼續加強青少年防沈迷，對廢土題材、娘化男性、美

化日本軍國主義、無政府主義、耽美等題材嚴監管，是一直「都不允許」。

事實上，上周已有市場傳言稱，自去年７月開始暫停的國產遊戲版號審批將迎「地震」，包

括即將實施遊戲版號新規，例如二次元、賽博朋克類遊戲將難以通過審核。有傳聞稱，目前遊戲

評審是需要從五個方面評分，只有拿到３０分以上的遊戲作品才能進行版號審批排隊，但部分品

類在這些領域的審核中都比較嚴，因此這幾個品類評分可能都非常低，所以相當於這幾個品類遊

戲版號都很難再獲取到。



＊雪球用戶喊重錘騰訊，現已主動銷戶＊



另外，在內地股票討論平台雪球，今日有用戶發布「騰訊將被重錘」的消息，發文在業內得

到廣泛討論，引發市場恐慌情緒，騰訊（００７００）股價應聲下跌。騰訊集團公關部總經理張

軍剛剛發布微信朋友圈澄清，其為「謠言」。張軍在朋友圈中表示：「一下午，謠言變種了好多

版本」。目前，發布該消息的用戶已清空發言並主動銷戶，在雪球平台上已無法搜索到。

遭遇負面消息暴擊，騰訊終場收跌超５％；港股遊戲股受到拖累，今日集體重挫，嗶哩嗶哩

（０９６２６）跌超９％，快手（０１０２４）跌７％。（ｄｗ）



