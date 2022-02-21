《廣匯論勢－鄭廣復》俄羅斯入侵烏克蘭出師無名，金價高處不勝寒

《廣匯論勢》俄烏局勢持續困擾金融市場（多半是金融市場借勢調整），但大多數對俄烏局

勢所作的評論只集中在：俄羅斯會否入侵烏克蘭、何時入侵烏克蘭，又或入侵烏克蘭對世界有何

影響。卻忽視了一個重點－俄羅斯憑甚麼可以隨意入侵一個國家？！

看其不順眼？或烏克蘭對俄羅斯構成威脅？當然，一旦烏克蘭成為北約成員，則北約很可能

在烏克蘭部署導彈，屆時就會威脅俄羅斯的國家安全，但以此作為攻擊他國的先發制人藉口，即

使從一般法律角度看亦極不合理，這等於我認為甲會傷害我，所以我先去傷害甲！



＊俄羅斯憑甚麼入侵烏克蘭？＊



此外，俄羅斯若要入侵烏克蘭，目的是甚麼？令其成為俄羅斯領土的一部分？世界各國會接

受？這不就等同納粹德國的侵略行為嗎？而普京是否考慮到，入侵烏克蘭將導致甚麼後果，這些

後果是否他預計之中及可以承受？大家可能都想到，俄羅斯或會支持烏克蘭東部地區的親俄武裝

力量，藉此推翻烏克蘭現政府，但這就是烏克蘭內部問題，若然如此，現政府就有必要採取軍事

行動去解決。



＊德國拒制裁為談判留後路＊



若然俄羅斯被證實有支持反烏克蘭政府的武裝勢力，難道北約或其他國家就不可以支持烏克

蘭政府去維持其國土完整嗎？因此，我仍然認為，俄羅斯不會冒險明刀明槍入侵烏克蘭，而且目

前傾向透過美、俄對話化解危機。德國總理肖爾茨（Ｏｌａｆ Ｓｃｈｏｌｚ）上周六拒絕烏克

蘭總理澤連斯基（Ｖｏｌｏｄｙｍｙｒ Ｚｅｌｅｎｓｋｙｙ）制裁俄羅斯的呼籲，只表示西方

只是準備好，在一旦俄羅斯入侵烏克蘭時採取制裁措施，但這是最後手段，希望各方可以透過和

平方法化解危機。



＊美加息幅度較受市場關注＊



俄烏危機升級是在聯儲局強烈暗示即將加息之後，故金融市場的負面反應大多是針對聯儲局

的退市步伐，且傳統的避險貨幣瑞郎並無急升，美元兌瑞郎仍然維持在２０２０年下半年以來的

主要橫行區０﹒９０至０﹒９４之間波動，而美國國債則因美息即將上調而受壓，故資金亦不傾

向流入美債避險，１０年期美國國債孳息率上周衝破２厘後稍遇沽壓，今天歐洲開市初段在

１﹒９２厘水平徘徊。

黃金或許是目前的主要受惠者，其一是它向來被視為具有抗通脹作用，但由於通脹乃貨幣現

象，即黃金是可作為抵抗貨幣因泛濫而貶值的風險，然而，利率上升亦可達到抗通脹作用。現時

除聯儲局的加息政策較明朗之外，新西蘭儲備銀行（ＲＢＮＺ）亦準備在本周三（２３日）作出

第三次加息行動；英倫銀行（ＢＯＥ）亦已加息一次，市場預期ＢＯＥ將於３月１７日議息會後

再加息０﹒２５厘，而加拿大及澳洲央行亦已先後宣布停止資產購買措施，預示環球主要央行進

入退出寬鬆貨幣政策階段。



＊金價後市傾向回試１８００美元＊



金價在最近三個交易日皆曾升破１９００美元，但上周四及周五都未能收高於該位，反映

１９００美元為短期重要阻力，慎防俄烏危機未如部分市場人預期般惡化，金價大幅下跌；其次

，若在３月１６日聯儲局議息後宣布大幅加息半厘，但屆時俄羅斯並未入侵烏克蘭，金價同樣可

以大跌，但若只加息０﹒２５厘，金價傾向先跌後升。暫時判斷，金價仍將維持在１９００美元

水平等待俄烏危機的發展，筆者認為，美國進入加息周期是影響金價中長線走勢的主要因素，金

價藉俄烏危機展現的強勢未必持久！

從江恩正方形觀察，目前金價在次要阻力位１８９５美元附近爭持，即使進一步向上突破亦

料在１９２５美元的水平角遇到阻力。一旦俄烏危機化解，金價傾向回試１８０度角的１８０５

美元，甚至跌穿該位，下試２２５度角的１７７５美元。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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