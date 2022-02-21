《海納智見－荀玉根》美聯儲加息對外資情緒影響有多大？

《海納智見》過去兩個月市場下跌，基金發行也有所放緩，有投資者擔憂當前市場微觀資金

面 不是很充裕。近幾日，陸股通北上資金也小幅流出，時間上離美聯儲三月議息會議漸行漸近

，有投資者擔憂加息會導致Ａ股的外資流出，主要邏輯有兩條：第一條邏輯是基於宏觀層面的資

本外流，即「美聯儲加息→人民幣貶值→人民幣資產預期收益率下降→外資流出」；第二條邏輯

基於風險偏好，即「美聯儲加息→美股或其他海外資本市場動盪╱下跌→全球權益投資者風險偏

好下降→外資低配包括Ａ股在內的所有權益資產」。



從邏輯上講，前述兩條擔憂都很合理，那麼哪一條邏輯的影響會更大？或者是否兩條邏輯都很重

要呢？我們可以用歷史數據做一個回測。我們用１４年底開通以來陸股通北上資金的五日平滑數

據來代表Ａ股外資的流入流出情況，用美元兌人民幣中間價的變化來代表人民幣升值╱貶值，用

ＶＩＸ指數來代表外資的風險偏好，然後分別計算北上資金與人民幣匯率、北上資金與ＶＩＸ指

數三個月滾動的相關係數，我們發現了以下三點：



首先，人民幣貶值時北上資金約有６０％的概率流出。我們計算了１４年底至今北上資金流入流

出與人民幣匯率的３個月滾動相關係數，平均來看１４年至今該相 關係數的平均值為負０﹒１

，即人民幣貶值時北上資金會流出，從概率上講，相關係數大於０的時間佔比為３９﹒６％，小

於０為６０﹒４％，換句話說大約６０％的情況下人民幣匯率和外資是負相關，即若人民幣貶值

，有６０％的概率外資也是流出的。



其次，ＶＩＸ上升時北上資金約有８０％的概率流出。我們計算了１４年底至今北上資金流入流

出與ＶＩＸ的３ 個月滾動相關係數，平均來看１４年至今該相關係數的平均值為負０﹒２４，

即ＶＩＸ上升時時北上資金會流出，從概率上講，相關係數大於０的時間佔比為１７﹒６％，小

於０為８２﹒４％，也就是說當ＶＩＸ上升時有８０％的概率外資會流出。



當然，我們也可以更加簡單一點，用前述方法直接回測一下代表美國貨幣政策預期的兩年期美債

收益率與Ａ股北上資金的相關性：１４年底至今兩者三個月滾動相關係數的平均值為０，從概率

上看，該三個月滾動相關係數在歷史上５６％的時間為正，４４％的時間為負。



通過前述的相關係數的分析，我們可以得出如下結論：短期影響Ａ股外資最大的變數其實是

ＶＩＸ，人民幣匯率與陸股通存在著較弱的負相關性，而代表加息預期的兩年期美債收益率對北

上資金的綜合影響微乎其微。《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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