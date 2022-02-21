【人行操作】人行續１００億逆回購利率持平，零投放零回籠

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行

１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平為２﹒１％。

公開市場本周共５００億元逆回購到期，周一到周五各到期１００億元，即今日零投放零回

籠。

另外，最新公布的２月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）１年期、５年期報價均維持不變，利率

分別保持在３﹒７％及４﹒６％。（ｃａ）



