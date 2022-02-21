【人行操作】澳新：２月ＬＰＲ不變符預期，人行將更關注信貸結構

《經濟通通訊社２１日專訊》在１月ＬＰＲ利率下調後，今日出爐的２月ＬＰＲ按兵不動。
澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬表示，１年期和５年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）維持不變，
符合市場預期。在１月強勁的信貸數據之後，預計人行將更關注信貸的結構。兩會臨近之際，中
國政策料不會出現劇烈變化。
人行公布，２月一年期ＬＰＲ報價利率為３﹒７％，五年期ＬＰＲ為４﹒６％，均與上月持
平。（ｗｌ）
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