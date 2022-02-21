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即市新聞

21/02/2022 14:31

【聚焦人幣】１月收付款順差及外匯存款創新高，料限人幣貶值幅度

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國家外匯局上周五（１８日）公布數據顯示，１月美元計價的
收付款順差達５８４億美元，創出歷史紀錄。從分項數據來看，當月經常項下貨物貿易收付款順
差持續高企、服務貿易等項目逆差收窄，是收付款整體順差衝高的主要驅動力。即使剔除其中
２８８億美元的人民幣收付款順差，接近３００億美元的外匯收付款順差也仍然處於歷史較高水
平。
　　此前，人行公布的１月外匯存款新增２７２億美元，也是紀錄高點。分析認為，上述數據顯
示，即便人民幣將面臨美聯儲會加息帶來的貶值壓力，但其貶值幅度或將有限。事實上，２月春
節以來，人民幣整體走勢偏強，並重新接近２０１８年上半年以來高位。近期人民幣市場供求仍
偏淨結匯，對於美元波動「跟漲不跟跌」，監管層似對市場驅動下的升值也更多採取默許態度。
　　不過，隨著３月份美聯儲潛在加息的迫近，且中美息差收窄、俄烏局勢仍不明朗，投資者關
注人民幣走勢的預期轉向。據《彭博》引述華創證券分析師殷雯卿在採訪中表示，上半年人民幣
可能受聯儲會加息影響更大，中美息差收窄加上出口佔有率回落，因此貶值可能性偏大。但隨著
國內經濟動能在下半年回升，屆時企業結匯需求也有可能受到提振，料將支撐人民幣止跌企穩。
（ｗｌ）

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