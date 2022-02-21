【聚焦人幣】人行成功在港發行２５０億人幣央票，超購１﹒４倍

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，今日在香港成功發行兩期人民幣央行票據，其
中３個月期央行票據１００億元（人民幣．下同），１年期央行票據１５０億元，中標利率分別
為２﹒５０％和２﹒７０％。
此次發行受到境外投資者廣泛歡迎，包括美、歐、亞洲等多個國家和地區的銀行、央行、基
金、保險公司等機構投資者以及國際金融組織踊躍參與認購，投標總量接近６００億元，約為發
行量的２﹒４倍。（ｗｌ）
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