【聚焦人幣】人行成功在港發行２５０億人幣央票，超購１﹒４倍

《經濟通通訊社２１日專訊》人民銀行公布，今日在香港成功發行兩期人民幣央行票據，其

中３個月期央行票據１００億元（人民幣．下同），１年期央行票據１５０億元，中標利率分別

為２﹒５０％和２﹒７０％。

此次發行受到境外投資者廣泛歡迎，包括美、歐、亞洲等多個國家和地區的銀行、央行、基

金、保險公司等機構投資者以及國際金融組織踊躍參與認購，投標總量接近６００億元，約為發

行量的２﹒４倍。（ｗｌ）

