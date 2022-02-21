【大國博弈】澳洲籲徹查軍艦激光照射事件，中方稱在公海正常航行

《經濟通通訊社２１日專訊》澳洲國防部稱，澳洲軍方一架巡邏機上周在澳洲專屬經濟區遭

一艘中國軍艦發射激光照射。澳洲總理莫里森譴責這是中方的「恐嚇行為」，認為當時中國軍艦

非常接近澳洲領土，因此要求中國進行全面調查。在北京，外交部發言人汪文斌回應表示，經向

中方有關部門了解核實，澳方發布的消息不屬實。中方艦船在公海海域正常航行，符合相關國際

法和國際實踐，完全正當合法。中方敦促澳方尊重中方艦船，依據國際法在相關海域享有的合法

權利，停止惡意散布涉華虛假信息。

澳洲國防部早前表示，一架Ｐ－８Ａ海神海上巡邏機周四（１７日）在澳洲北部上空飛行時

，遭中國海軍一艘軍艦激光照射，這可能危及人員生命。事件發生時，這艘中國軍艦正與另一艘

軍艦一起向東航行，穿越介於澳洲與新幾內亞之間的阿拉弗拉海。莫里森周一在廣播中說，澳洲

認為該事件是「危險和魯莽的行為」。

此外，針對美國、英國、澳洲外長在慕安會期間討論美英澳三邊安全夥伴關係

（ＡＵＫＵＳ）框架內倡議落實進展，包括澳洲採購核潛艇問題，汪文斌表示，美英澳三國無視

自身承擔的防擴散義務，不顧地區國家和國際社會的普遍憂慮和反對，高調推進核潛艇合作，這

是對地區安全的挑釁，也是對國際規則的蔑視。（ｗｌ）

