  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/02/2022 09:31

【人行操作】人行：２月一年及五年期ＬＰＲ維持不變

　　《經濟通通訊社２１日專訊》在１月ＬＰＲ利率下調後，今日出爐的２月ＬＰＲ維持不變，
符合市場預期。其中，一年期報價利率為３﹒７％，五年期ＬＰＲ為４﹒６％。
　　今年１月，一年期ＬＰＲ報價利率從３﹒８％下調至３﹒７％，為連續第二個月下調；五年
期ＬＰＲ從４﹒６５％下調至４﹒６％，此前連續２０個月維持不變。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話21/02/2022
【陶觀天下】聯儲政策緊縮　俄烏危機迷離
財經熱話21/02/2022
【虛幣世界】烏俄隨時開戰，比特幣失守四萬美元關
香港政情18/02/2022
林鄭：特首選舉押後至5月8日　提名期押後至4月3日至16日
中國故事18/02/2022
《神州經脈》阿里騰訊被美控售冒牌貨　房貸首付比下調　滬指高收
財經熱話18/02/2022
【重拳監管】發改委新規出台，黃偉康:美團急跌反應過激
大行報告18/02/2022
大行點評渣打業績　美銀最牛目標價逾70元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金