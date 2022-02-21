【人行操作】人行：２月一年及五年期ＬＰＲ維持不變

《經濟通通訊社２１日專訊》在１月ＬＰＲ利率下調後，今日出爐的２月ＬＰＲ維持不變，

符合市場預期。其中，一年期報價利率為３﹒７％，五年期ＬＰＲ為４﹒６％。

今年１月，一年期ＬＰＲ報價利率從３﹒８％下調至３﹒７％，為連續第二個月下調；五年

期ＬＰＲ從４﹒６５％下調至４﹒６％，此前連續２０個月維持不變。（ｗｌ）

