【ＦＯＣＵＳ】中房美股，霧裏看花

【ＦＯＣＵＳ】中房美股－－傳說中全球資產最危險的兩大泡沫，走勢正愈來愈令人摸不著

頭腦。關於前者，１月一二線城市新樓價格止跌轉升，２月ＬＰＲ貸款市場報價利率（ＬＰＲ）

按兵觀望；但另邊廂，正榮地產最新改口指，或無法解決下月到期的債務。

關於後者，面對４０年未見的高通脹，聯儲資產負債表上周繼續擴張３３０億美元；但另邊

廂，「大鱷」索羅斯及「女股神」木頭姐卻雙雙抄底抄到山腰上。



＊刺激需求側似初顯效，惟正榮突改口＊



在多個地方政府爭相出招呵護樓市的春風中，Ａ股地產指數自去年８月的低點反彈累計已逾

三成；除了調整公積金政策、發放購房補貼、降低房貸利率，２０１４╱１５年為去庫存建下奇

功的「首付兩成」更重出江湖。刺激需求側似初顯效，國家統計局周一（２１日）公布的７０城

樓價數據顯示，一二線城市新建商品住宅雙雙止跌轉升，按月分別漲０﹒６％、０﹒１％。

「買漲不買跌」能否刺激居民的入市興趣，扭轉地產商雪崩般的銷售額，３月數據勢是關鍵

；央媽同日公布２月ＬＰＲ按兵不動，意味政策進入觀察期。

不過，正榮地產（０６１５８）流動性狀況的急劇逆轉，從７周前宣布擬贖回２億美元永續

債，並獲國有銀行９１﹒４億人幣信貸額度。到最新公告改口指，預計現有內部資源可能不足以

解決３月即將到期的債務，觸發周一再上演股債雙殺，恐顯示內房債務危機遠未拆彈。換言之，

創紀錄信貸擴張加持的市場信心高漲，或隨時反轉。



＊索羅斯、木頭姊雙雙抄底抄到山腰上＊



再看美國，ＣＰＩ刷新７﹒５％的逾４０年新高之際，機構甚至喊出連續加息９次，但聯儲

的資產負債表上周繼續擴張３３０億美元，至８﹒９１１萬億歷史新高；據Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ

數據，截至１６日的一周，在美股票基金錄４８億美元資金淨流入，是貨幣基金、債券基金外唯

一獲淨流入的宏觀類別。

不過，即便有源源不斷的泵水，索羅斯旗下Ｓｏｒｏｓ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

上季增持電動車公司

Ｒｉｖｉａｎ近２０００萬股，卻抄底抄到山腰上，年初至今，其股價累計下跌３６％。而木頭

姊上周三（１６日）趁「元宇宙第一股」Ｒｏｂｌｏｘ暴挫２７％抄底逾４５萬股，但該股到周

五收市再跌近８％。她的另一隻愛股Ｚｏｏｍ，儘管收入較２０２０年３月增長逾６倍，但相比

標普５００指數較當時的小股災低點反彈逾倍，Ｚｏｏｍ的股價卻蒸發了１７％。

見微知著，當現時中美貨幣政策的「發力寬鬆 ＶＳ 造勢緊縮」，進入未來的「加碼寬鬆

ＶＳ 真正緊縮」，衝突日增，中房美股乃至全球市場，最後誰能平安著陸？

