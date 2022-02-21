《融天納地－溫天納》環球信用及流動性政策分化

《融天納地》目前香港特區疫情嚴峻，但環球疫情的擔憂情緒其實已經開始下降。在經濟方

面，美國通脹水準再創新高，儘管目前社零數據依舊強勁，但是密西根大學消費者信心指數則出

現大幅下滑，通脹對消費預期的衝擊可見。至於歐洲方面，雖然歐元區２月ＺＥＷ經濟景氣指數

略有回落，經濟復甦仍不堅實，但是高通脹壓力下其貨幣政策正常化的加速的可能卻有增無減。



筆者曾多次討論內地宏觀形勢，早前發布的社融及信貸數據表明，總規模的擴張一定程度上

驗證了寬信用的推進，但是結構數據的不佳則令市場擔憂依舊存在，居民短期及中長期貸款雙雙

少增分別反映了消費和房地產市場的需求不振，而企業中長期貸款增長有限，則反映了企業的投

資意願仍較低迷，整體而言，寬信用的實現增加了供應端的主動性，但需求端的承接意願依然保

守，寬信用及穩經濟的推進仍有賴於政策在需求端的更大作為。人行早前貨幣政策執行報告中專

欄六提到「經過集中攻堅，我國金融體系積累的突出風險點得到有效處置，制度短板逐步補齊」

，反映了內地金融風險化解已取得階段性成效，這對年內保持較為寬鬆的金融環境創造了條件，

在某程度上緩減了穩增長的後顧之憂，有利提振需求，以全面發揮寬信用的效應。



在寬信用的範疇，內地部分內向型非一線城市近期開始放鬆房地產政策。不過，相關政策調

整的象徵式意義大於實質。雖然不少城市下調商業貸款首付比例，但是考慮到城市基本面和房地

產市場的現狀，限貸的放寬對當地房地產市場的促進作用屬有限。



當然，首付的下調會刺激部分潛在購房者的需求釋放，但非主要城市受制於當地居民收入水

準、人口外流、城市本身無限購政策等因素影響，實際購房需求增量有限。相關政策放寬原則上

不屬於超預期的範疇，而是基於國家「房住不炒」的定位、「穩地價、穩房價、穩預期」的目標

和「因城施策」的主基調進行調整的。故此，涉及房地產市場的寬信用政策有待鬆綁。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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