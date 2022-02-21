《匯市一周－徐惠芳》觀望歐美數據及俄烏局勢，外幣往上

《匯市一周》展望本周，歐、美公布２月份ＰＭＩ數據，美國公布第四季度ＧＤＰ數據修正

值、美國１月份的ＰＣＥ、個人支出和耐用品訂單數據，關注紐西蘭聯儲利率會議，重點關注伊

核談判相關消息和俄烏地緣局勢進展。



受美國總統日假期，美國股市今日（２１日）休市一日，ＣＭＥ旗下貴金屬、美國原油合約

交易提早收市；美國ＡＰＩ和ＥＩＡ原油庫存數據分別推遲公布。美國及加拿大假期，歐洲時段

，主要集中於歐洲經濟數據。當中歐元區２月製造業及服務業ＰＭＩ指數初值及英國２月製造業

及服務業ＰＭＩ初值備受注意。市場預期，以上數據若稍有放緩或下跌，加息期望可能落空，可

導致歐元及英鎊進一步下跌。



美聯儲預計，將從３月會議開始行動，但市場對加息幅度的預期不盡相同。前周，美國公布

最新的消費者物價數據顯示，通脹創４０年來最高，利率期貨市場預計，３月加息５０個基點的

可能性約為７０％，上周四已降至３７％，更有可能加息２５個基點，即使美聯儲立場轉趨鷹派

，美元仍保持不變。其他央行的鷹派轉變，也推高了其他發達市場的長期國債收益率，導致相對

收益率的變動較小。



美元溫和拋售反映美聯儲不如市場預期的激進，由於這次會議是在近期出爐的ＣＰＩ和

ＰＰＩ數據公布之前，數據遠高於預期。聖路易斯聯儲主席布拉德重申，支持美聯儲加快加息步

伐，上周三（１６日）美國零售銷售數據強於預期，支持美元向上。



美國１月零售銷售按月增３﹒８％，升幅高於預期；１月工業生產按月增１﹒４％，預期升

０﹒５％。２月ＮＡＨＢ房產市場指數降至８２符預期，創去年１０月以來新低。美匯指數上周

五（１８日）收於９６﹒１０水平，下方支持９５﹒６０、９５﹒２０、９４﹒８０。



烏克蘭與俄羅斯邊境城鎮出現炮火片段，再次掀起緊張局勢升溫，風險胃納下降，ＶＩＸ指

數曾逼近一周高位。



在本周局勢未明朗或異常反覆，相信部分資金仍然靠向美元，美元得到支持。技術上，美元

支持為９５﹒５至９６﹒５之間，而局勢轉趨更緊張，美元有機會嘗試９７。



周一美國及加拿大假期，歐洲時段，主要集中於歐洲經濟數據。當中歐元區２月製造業及服

務業ＰＭＩ指數初值及英國２月製造業及服務業ＰＭＩ初值備受注意。市場預期，以上數據若稍

有放緩或下跌，加息期望可能落空，可導致歐元及英鎊進一步下跌。



技術上，歐元兌美元阻力１﹒１３７５及１﹒１４１０水平。支持位留意１﹒１２７８，若

失守該位，將下望１﹒１２２０或１﹒１１８０。



英國１月通脹和零售銷售表現增長，英鎊加息前景樂觀，可保持匯率走強。若烏國局勢緊張

，間接影響英鎊。技術上，英鎊兌美元阻力位１﹒３６３５，重要支持位１﹒３４８６。



《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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