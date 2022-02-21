《師傅教路－黃瑋傑》現代牧業專注上游奶牛養殖，藉收購擴大業務

《師傅教路》現代牧業（０１１１７）主要從事奶牛養殖業務（生產和銷售優質原料奶，客

戶加工成乳製品）及通過與蒙牛乳業（０２３１９）組建的聯營公司發展自有品牌液態奶產品。

集團致力集中資源專注上游奶牛養殖業務，近年通過積極收購擴大牛群規模及為業務帶來協同效

益。收購亦讓原料奶交付的物流效率更高，並為集團在分配牧場資源方面提供更大靈活性，以滿

足下游客戶對原料奶的需求。



＊擁２６個萬頭級優質牧場，收購中元牧業帶來協同效益＊



現代牧業在中國內地七個省區營運２６個萬頭級牧場，其牧場多處於優良氣候及飼料供應充

足的區域，加上臨近乳品加工廠，可確保原料奶從擠奶到加工能於最短時間內完成並保持其最高

營養價值及鮮度。集團爭取用５年時間，通過內生增長及外部收購，以實現牛、奶雙翻番，即至

２０２５年奶牛存欄增長至５０萬頭以上，年產鮮奶達３６０萬噸。

集團於去年７月完成收購中元牧業１００％股權，中元牧業旗下擁有一個位於中國河北省石

家莊佔地面積約１９４０畝，養殖規模達２２０００頭奶牛的現代化生態牧場，平均日產生鮮原

奶３５０噸，收購事項將在牧場營運、管理和財務實力等方面為集團帶來實質協同效益。



＊收購富源保證飼料供應，與可牛了訂生鮮乳供應協議＊



去年１１月，集團完成收購富源全部股權。富源主要在中國從事牧草種植、奶牛養殖以及飼

料加工及銷售，其在中國經營合共１４個牧場，約有６００００頭奶牛。完成收購後，集團擁有

的奶牛數量增至約２９５０００頭。此外，富源於２０１７年開始向現代牧業供應飼料。穩定的

飼料供應及飼料規模的穩定增長對集團生產優質原料奶至關重要。完成收購後，飼料價格可予降

低，從而降低集團的營運成本。同時，憑藉集團於上游奶牛養殖業務的強勢地位，可以改善富源

的牧場管理並優化資源。

在需求端，集團通過其間接非全資附屬公司現代牧業五河於去年１２月與可牛了訂立生鮮乳

供應協議。可牛了主要從事生產及銷售高端低溫奶，訂立供應協議將讓現代牧業五河能夠獲得穩

定和經常性的收入來源，並擴大其客戶基礎。同時，由於可牛了位於中國內地東南部地區，該地

區生鮮乳價格相對較高，而需求較其他地區更為強勁，現代牧業五河向可牛了供應生鮮乳預期將

提高集團的整體盈利能力。建議買入價１﹒４８元，目標１﹒６５元，止蝕位１﹒３９元。《輝

立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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