《金石為開－黃威》烏俄局勢緊張加劇，黃金衝擊１９００關口

《金石為開》雖然俄羅斯尚未全面入侵烏克蘭，但烏俄緊張局勢仍在加劇，美國始終堅稱俄

羅斯隨時可能對烏克蘭發動攻擊。市場風險情緒依舊低迷，資金流入避險資產，推升黃金及債券

價格。此外，美聯儲１月會議紀要並未出現更加鷹派的信息，而多位美聯儲官員也暗示當局不會

大跨步加息，也緩和了債息繼續上行的壓力。美元指數震盪收平，金價則在短暫整固後繼續上行

，一度升穿１９００美元大關，全周累計上漲２﹒１％。



上周俄羅斯宣布部分軍隊將從烏克蘭邊境附近撤離，但烏克蘭東部的緊張局勢正在升級，而

且俄羅斯延長了與白俄羅斯的軍演，令投資者始終未能安心。美國也繼續堅稱俄羅斯會入侵烏克

蘭，導致市場風險情緒低迷。過去一周市場的避險需求明顯高漲，美元震盪收平的情況下，金價

依然大幅走高，債券價格也在資金流入的推動下反彈。



另一方面，市場已經確定了美聯儲的鷹派方向，不過仍在持續評估其今年的政策力度。１月

會議紀要確認美聯儲今年收緊貨幣政策的步伐將加快，惟對於加息幅度和縮表時點等信息都模棱

兩可。今年擁有投票權的聖路易斯聯儲主席布拉德作出了最為鷹派的表態，呼籲７月之前加息

１００基點，導致市場巨震。不過從美聯儲候選副主席布雷納德及紐約聯儲主席威廉姆斯的表態

可以看出，美聯儲更核心的決策層似乎更傾向於穩步收緊貨幣政策，而非大跨步式加息。上周債

息整體衝高回落，短端債息的回落幅度更加明顯。從ＦｅｄＷａｔｃｈ來看，市場對３月加息

５０基點的押注大幅減少，但對全年加息次數的預期仍有提升。這對黃金的中線走勢並不有利。



短線再度衝高後，黃金的超買壓力顯著增加，日線ＲＳＩ升抵７０一線。本周投資者需要密

切關注烏俄局勢的發展，這是當前左右金價的重要因素。一旦危機出現緩和跡象，黃金將面臨回

調風險，因此建議投資者逐漸逢高減磅。數據方面，重點留意美國１月核心ＰＣＥ物價指數、耐

用品訂單及四季度ＧＤＰ修正值。《六福金融分析師 黃威》（網址

：ｗｗｗ﹒ｌｆｆ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

