《缸邊隨筆－石鏡泉》塵埃漸落，緩步入市

《缸邊隨筆》港狂爆疫，阿爺整治。俄烏待戰，美加息近，四煞臨門，何來塵埃漸落？仲話

入市？且聽道來。



１。港狂爆疫



一兩周前，筆者確憂港狂爆疫，因為投資者，包括筆者，可以中招，分分鐘人到天堂，錢在

股票行，故當時筆者就動一切可動用的力量（其實就是這個方格）來籲防疫、抗疫，罵港官不作

為，沒有了安穩的香港大環境，港股的小環境可以好？橫撇一筆，筆者的自我小小動員，是自覺

式的，不是待習主席出聲後才做，炒股要有前瞻性，炒亞爺出招都要有前瞻性，不然就被人指摘

做傳聲筒。



今周之後，大家會感嘆為何之前港官不做，又或做又做不妥之事，突然被執正。唉！真是應

了之前亞爺指摘：要查找不足、深層次矛盾，為官避事平生恥。議而不決，決而不行，行而不果

。以前忍你，因對港內部問題，仍是兩制，但今時面對防疫，７５０萬人的安危（也是１４億人

一部分）亞爺必要行科學抗疫的「一制」。



今時班官醒？，望他們昨日之我不可留，今日之我日日優，則香港有望在三至六個月內抗疫

有成，通關有望，怎不叫「疫」塵漸落？



２。阿爺整治



上周五（１８日），又謂美團（０３６９０）被整治，恒指狂瀉４００多點。唉！自螞蟻事

件後，在阿爺講不要壟斷後，大家就要知道科技股之所以受不理性追捧，是信科技就是力量，羸

家？哂（Ｗｉｎｎｅｒ ｔａｋｅ ｓａｌｌ）。但阿爺「性」乜，筆者２月７日有文《認識官

「性」乜（二）》，講重讀列寧帝國主義是資本主義的最高階段，結論是：２０１６年中央提出

「房住不炒」個市場仍炒到２０２１年才知死，去年中央提出「去壟斷」要炒多幾多年才知死呢

？



上周五美團事件一再告訴投資者，靠壟斷才可有錢賺的科技股，不是打壓不絕，而是已有了

個金剛箍，再無ｅａｓｙ賺，大戶已經醒水，今年來，已轉買傳統經濟，故股路不是不通，而是

投資者要落「馬」車或其同類「車」，當其他投資者仍在科技路上淌血時，醒目投資者宜改上「

龜」車如中移動（００９４１），飲吓「啤」酒，響應亞爺全民運動，支持下「運動」股，再留

心下兩會講乜，避開整治塵，仍可以股路無阻的。



３。俄烏待戰



西方傳媒只報道白宮的謊言，話上周三（１６日）俄會攻烏，無攻了，拜登就改口話俄好快

會攻烏，傳媒又眾口謂：快啦，快啦！嚇到小投資者鼻哥窿無肉，成大鱷羊牯，唉！美俄真開打

，仲買乜鬼股吖，買隻燒鵝食，等核子塵四散，做隻飽鬼算了。



２月１４日筆者有文：《西線無戰事？》，文末結論：



美俄烏的表面問題是北約要東進以鉗掣俄羅斯，而俄羅斯則要指定那些地方不能放導彈，在

今時導彈射程千里、萬里的事實上，這些地面的近距離軍力部署都是擺擺樣的，北約敢佔俄羅斯

一吋土地？而俄羅斯又真怕你把導彈放在家門口？軍事大國一打起上來，較量的，不是第一輪打

擊，而是第二輪的報復性打擊，亦因此，所謂擦槍走火，是幾無可能，在動口不動手的冷戰局下

，是口震震，但可？的。



兩大國戰免，但冷戰、地區小戰（梗係在烏克蘭境內打啦，唔通在華爾街，在紅場打咩）則

難免，這種小衝突分分鐘會擾攘Ｎ年，但一如敘利亞戰事，打咗十多年啦，幾時有影響到歐美、

中港股市？



今周，烏克蘭境內會是逼擊炮聲隆隆，留心是逼擊炮，打得幾遠，會否打到來港交易廣場、

美華爾街，你諗諗。唉！凡開炮內戰，死傷的仍是烏克蘭自己人民。



４。美加息近



美儲局在加息事上，時鷹時鴿，投資者如隨波逐流，易被左一巴右一巴。



筆者一直認為今時美儲局是以保美股為上，寧忍通脹，而不肯真加息，真收水，並認定美儲

局長鮑威爾是隻插上鷹毛的鴿，這個觀點筆者已寫到手軟，文章有２０２１年１２月２０日的《

加六次息！？講笑啦》、２０２２年１月１７日的《美儲局可以加幾多息？》等等。



在《美儲局可以加幾多息？》文結語：



筆者和Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ認為美儲局加息可以口狠手不辣，是因為今時美國經過Ｎ年ＱＥ

，已轉化成個ｈｙｐｅｒｆｉｎａｎｃｉａｌｉｚｅｄ超級金融化的社會，在個

ｈｙｐｅｒｆｉｎａｎｉｃａｌｉｚｅｄ的社會裏，「息」是操生殺大權的。筆者小學讀有《插

秧女》一文，其中有兩句：「四月又五月，更盼分龍雨」，沒有這個４、５月的及時雨，秧苗將

乾死，全年將顆粒無收。如聯儲局收乾水，美股死，可以嗎？



在這一兩周市場已有人料今年１２月不加息。



美儲局應加息而不加，有何後果？衰退或通脹狂升。到美儲局不能不出手時，美儲局就會重

犯歷年來的老路，帶來經濟危機，又再度ＱＥ。



投資者玉律：不立危牆下，趨吉避凶。諗下中國國策支持之股，就可遠離這回煞。

《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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