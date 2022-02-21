【香港政情】盧文端︰特首選舉延至５月反映要求２個月內控制疫情

《經濟通通訊社２１日專訊》國家主席習近平指示香港抗疫「壓倒一切」後，特首林鄭月娥

上周改變態度，決定引《緊急法》將原定３月２７日舉行的特首選舉押後至５月８日。全國僑聯

副主席盧文端在報章撰文指，行政長官選舉押後的時間安排，實際上是要求特區政府盡一切努力

，在兩個月內控制疫情，並表明特首選舉和中央任命程序要在７月１日前完成。



＊盼七一前選出特首＊



他解釋，選舉只押後個半月，表明特首選舉及中央任命程序，需要在特區政府換屆的限期、

即７月１日前完成，因為如果特首選舉延至７月１日之後，需由全國人大常委會作出決定，提供

憲制性的法律根據，影響會太大，應盡可能避免。另一方面，如果疫情長時間拖下去，香港社會

無法承受，加上今年是香港回歸２５周年，如果疫情不能在七一前受控，回歸慶典以至國家領導

人來港慶賀視察，都會受影響，是中央不希望見到的。



＊中央就新一任特首人選聽取意見＊



盧文端指，中央充分理解和支持香港因應疫情押後行政長官選舉，亦不希望選舉因疫情惡化

而草草了事。他又指，中央就新一任特首人選聽取意見，形容是非常深入、具體和全面，對香港

社情民意亦有充分了解和掌握，相信在七一前能夠選出一名符合條件、可帶領香港實現良政善治

的特首人選。（ｃｌ）

