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21/02/2022 13:26

【新冠肺炎】昨內地供港蔬菜稍為回落，進口肉類貨量維持約近六成

　　《經濟通通訊社２１日專訊》政府發言人表示，昨日（２０日）由內地進口本港的鮮活食品
供應大致穩定。
　　根據最新資料，昨日（截至午夜）經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場
推出市面的內地供港蔬菜因個別作業點須進行防控消毒工作，供應量比日前稍為回落至９６７０
擔（即約５８﹒５萬公斤），約平日供應量近七成。昨日內地進口本港的冰鮮家禽和肉類整體貨
量維持在平日近六成左右。活豬供應方面則已回復正常。（ｃｌ）

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