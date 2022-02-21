【新冠肺炎】昨內地供港蔬菜稍為回落，進口肉類貨量維持約近六成

《經濟通通訊社２１日專訊》政府發言人表示，昨日（２０日）由內地進口本港的鮮活食品

供應大致穩定。

根據最新資料，昨日（截至午夜）經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場

推出市面的內地供港蔬菜因個別作業點須進行防控消毒工作，供應量比日前稍為回落至９６７０

擔（即約５８﹒５萬公斤），約平日供應量近七成。昨日內地進口本港的冰鮮家禽和肉類整體貨

量維持在平日近六成左右。活豬供應方面則已回復正常。（ｃｌ）

