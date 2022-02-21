《本港經濟》香港最新失業率維持３﹒９％，勝市場預期

《經濟通通訊社２１日專訊》政府統計處公布，２０２１年１１月－２０２２年１月經季節

性調整的失業率維持於３﹒９％，低於市場估計的４﹒１％。同期就業不足率則由１﹒７％上升

至１﹒８％。



＊餐飲服務活動業的失業率上升至６﹒２％＊



按行業分析，餐飲服務活動業的失業率在２０２１年１１月至２０２２年１月較上一個三個

月期間上升０﹒３個百分點至６﹒２％；藝術、娛樂及康樂活動業的失業率上升１﹒３個百分點

至５﹒３％。這是由於本地疫情在２０２２年１月惡化，阻礙了這些行業的活動。



＊疫情惡化將為勞工市場帶來壓力＊



勞工及福利局局長羅致光表示，本地第五波疫情開始令勞工市場受壓。雖然去年１１月至今

年１月經季節性調整的失業率維持於３﹒９％，與去年１０－１２月相同，但同期就業不足率轉

為上升０﹒１個百分點至１﹒８％。總就業人數轉為減少４２００人至３６７﹒６５萬人，而勞

動人口進一步減少１﹒２３萬人至３８１﹒１７萬人。

羅致光指，最近本地疫情惡化將會為勞工市場帶來進一步壓力。第六輪「防疫抗疫基金」的

措施應能提供一些支援，估計將惠及６﹒７萬個企業、４萬架交通工具的營運者和７５萬名人士

。然而，勞工市場的前景將取決於本地疫情發展。（ｃｗ）

