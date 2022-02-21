【新冠肺炎】新地三大商場向抗疫人員送禮券，另送二百萬消費贈券

《經濟通通訊社２１日專訊》新鴻基地產（０００１６）宣布，為響應「上下一心共同抗疫

」，集團旗下旺角ＭＯＫＯ新世紀廣場、葵芳新都會廣場以及元朗ＹＯＨＯ ＭＡＬＬ形點向醫

護及抗疫人員贈送禮券打氣。另外，３月限定全方位購物優惠，送出總值超過２００萬「衣。食

。住。行」消費贈券。Ｔｈｅ Ｐｏｉｎｔ會員即日起憑場內電子貨幣購物或外賣，專享四重賞

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新地三大商場為答謝一眾人員的辛勞及向他們打氣，於２月２４日起首階段送上總共

３０００份一田禮券。此外，三大商場特意於３月齊推連串優惠，合共送出總值超過２００萬元

的消費贈券，Ｔｈｅ Ｐｏｉｎｔ會員凡以即日電子貨幣消費滿指定金額，可享高達１１５０元

贈券，兼賺取積分。連同現有憑電子貨幣購物或外賣專享四重賞，致力為市民及商戶打打氣，讓

生活注入正能量。

另外，三大商場即日起將現時的外賣自取獎賞加碼，加推全日泊車優惠，顧客於場內消費滿指

定金額，即可享１小時免費泊車；以Ｔｈｅ Ｐｏｉｎｔ積分可換領外賣自取折扣，於６時後滿

消費額外獲賞一田２０元禮券；Ｔｈｅ Ｐｏｉｎｔ會員更可利用「新地商場」手機應用程式的

外賣自取服務平台落單，享高達７折優惠。（ｃｌ）

