【企業盈警】諾發集團（０１３６０）料中期盈轉虧２１６０萬元

《經濟通通訊社２１日專訊》諾發集團（０１３６０）公布，預期截至去年１２月３１日止
中期虧損約２１６０萬元，２０２０年同期純利約１３１６萬元。
該集團指，預期轉盈為虧主因期內收益約６６９０萬元，比２０２０年同期收益約１﹒３７
億元跌約５１﹒１７％，主要由於２０１９冠狀病毒病疫情持續導致收益減少，以及商譽減值虧
損增加約３４１２萬元。
該集團預期於本月２５日公布業績。（ｗｈ）
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