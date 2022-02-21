【企業盈警】諾發集團（０１３６０）料中期盈轉虧２１６０萬元

《經濟通通訊社２１日專訊》諾發集團（０１３６０）公布，預期截至去年１２月３１日止

中期虧損約２１６０萬元，２０２０年同期純利約１３１６萬元。

該集團指，預期轉盈為虧主因期內收益約６６９０萬元，比２０２０年同期收益約１﹒３７

億元跌約５１﹒１７％，主要由於２０１９冠狀病毒病疫情持續導致收益減少，以及商譽減值虧

損增加約３４１２萬元。

該集團預期於本月２５日公布業績。（ｗｈ）

