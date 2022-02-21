綠城管理（０９９７９）獲納入恒生綜合指數，符納港股通前置條件

《經濟通通訊社２１日專訊》綠城管理控股（０９９７９）公布，將獲恒生指數有限公司納

入恒生綜合指數成分股，相關變動將於３月７日起生效。據該集團了解，入選該指數標誌著其已

符合被納入港股通的前置條件。

該集團指，此次獲選為恒生綜合指數成分股，將有助於引入更多元化的投資者，提升股票流

動性及資本市場知名度。（ｗｈ）

