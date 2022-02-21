【北水炒Ｄ乜】淨流出１２﹒３億人幣，買中海油沽騰訊

《經濟通通訊社２１日專訊》上周五（１８日）恒指低開１５９點，報２４６３３點。最高
跌２９點報２４７６３點，最低跌５０８點報２４２８４點。恒指收報２４３２７點，跌４６５
點或１﹒８８％。
按額度計算，北水全日淨買入１２﹒３億元人民幣，增加１２１﹒３％。北水淨買入最多的
個股依次是中國海洋石油（００８８３）、中國移動（００９４１）、藥明生物（０２２６９）
；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、工商銀行
（０１３９８）。
主板成交１２６２﹒１８億元增加２０﹒７％。其中港股通成交２７０﹒１億元，佔總成交
２１﹒４％。
＊俄烏局勢緊張支持油價高企＊
雖然美國國務院周三表示，美國與伊朗的間接談判正進入最後階段，而伊朗在亞洲的主要石
油買家南韓同日表示，兩國已就恢復進口原油展開會晤，俄烏緊張局勢仍然緩解，國際油價仍然
維持在９０美元一桶附近，紐油稍低於９０美元，布油則仍處於９１美元水平。
中國海洋石油升０﹒４１％報９﹒８７元，北水淨買入２﹒２億元；中國移動升０﹒５５％
報５４﹒８元，北水淨買入１﹒７億元；藥明生物跌３﹒４７％報６２﹒５５元，北水淨買入
１﹒４億元。
騰訊控股跌１﹒８８％報４７０元，北水淨賣出１５﹒２億元；美團跌１４﹒８６％報
１８８元，北水淨賣出１３﹒５億元；工商銀行無升跌報４﹒７９元，北水淨賣出３﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） ２﹒２４
中國移動 （００９４１） １﹒６６
藥明生物 （０２２６９） １﹒３７
碧桂園服務 （０６０９８） ０﹒６１
快手 （０１０２４） ０﹒１８
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －１５﹒１９
美團 （０３６９０） －１３﹒５１
工商銀行 （０１３９８） －３﹒２２
中國太保 （０２６０１） －２﹒２４
小米集團 （０１８１０） －１﹒３２
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