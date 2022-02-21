《日入而息》本港失業率維持３﹒９％，疫苗通行證周四實施

《今天重點》

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「疫苗通行證」本周四起正式實施，出入商場、超市、街市、食肆等地方的市民必須至少接種一

劑新冠疫苗，疫苗通行證的措施會在屆時仍開放的地點通用，包括會址、商場、百貨公司、超級

市場、街市或市集及酒店或賓館等，上址只可讓已打針或豁免人士進入

政府統計處公布，去年１１月－今年１月經季節性調整的失業率維持於３﹒９％，低於市場估計

。同期就業不足率則由１﹒７％上升至１﹒８％

空運牌照局公布，就大灣區航空公司提出經營編定航空服務的申請，決定發出牌照，有關牌照自

今日起生效，至２０２７年２月２０日。大灣區航空將可營辦編定航程的１０４條航線

報道指，今年內地將繼續暫停新國產遊戲版號下發。國家新聞出版署相關人士回應此事表示，暫

無明確回應，可以關註官網公告信息，但目前仍在正常接收遊戲公司的版號申請

房委會公布，截至去年１２月底最新公屋輪候時間，一般申請者的平均輪候時間為６年，長者一

人申請者的平均輪候時間為４年。兩者同創１９９９年以來新高，反映輪候公屋的情況惡化

本港新增７５３３宗確診，醫管局表示，再多１３人離世，包括１１個月女嬰

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《即日市況》

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恒指低收１５７點報２４１７０，科指跌１５２點報５３２７

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《深滬股市》

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滬綜指平收，２月ＬＰＲ不變，多地出台政策助房企

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《美元匯價》

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暫時仍可優先考慮部署高沽歐元

歐元最新報１﹒１３６２╱４０，日圓最新報１１４﹒８１╱８３

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《公司業績》

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卡賓（０２０３０）去年少賺１５﹒５％，末期息派３﹒４港仙

藍河控股（００４９８）半年虧損擴大至１０﹒４億元，不派息

Ｈｙｐｅｂｅａｓｔ（００１５０）首九個月收益增４４％

盈大地產（００４３２）全年虧損擴大至８﹒２億元，不派息

冠君產業信託（０２７７８）去年可分派收入跌３﹒３％，派０﹒２２７９元

渣打集團去年度末期息每股０﹒０９美元將於今年５月１２日支付

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《公司資訊》

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恒指公司今天推出三項新指數

滙能集團（０１５３９）與馬來西亞州政府機構合作推出綠色組合計劃

港通控股（０００３２）共斥３０００萬美元認購兩家合夥企業權益

有線寬頻（０１０９７）與鄭家純訂立首份配售確認書

藍河控股（００４９８）補充其對上市科有關反收購行動之決定

中移動（００９４１）１月移動業務客戶按月淨增４４９﹒７萬戶

富時羅素將美高梅、永利及澳博等股調出富時全球大盤股指數

建業集團與中海企業集團簽署戰略合作協定

惠理集團（００８０６）委任曾慧倫出任巿場拓展及傳訊主管

渣打香港富臨閣辦公大樓榮獲ＥＤＧＥ綠色建築認證

阿里巴巴（０９９８８）否認天貓更名轉自營傳言：僅為天貓探索項目

陽光房託（００４３５）疫情不會對租用率造成很大負面影響，擬推租金減免措施

騰訊音樂申請元宇宙商標遭駁回，ｑｑ元宇宙等仍在註冊申請中；騰訊（００７００）否認「被

重錘」傳聞，指消息源頭已銷號

迪臣發展國際（００２６２）建議增加法定股本

正商實業（００１８５）獲納入恒生綜合指數成分股

港鐵（０００６６）周五起再調整部分路線非繁忙時段列車服務

和鉑（０２１４２）ＨＢＭ９３７８獲批用於治療中重度哮喘的研究性新藥申請

字節跳動就出售海豚股票ＡＰＰ和文星在線與華林證券達成協議

港交所（００３８８）再度委任歐智華及蔡崇信等為國際諮詢委員會成員

正榮地產（０６１５８）美元永續債價格下跌至歷史低位

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《國企紅籌》

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中國電信（００７２８）１月移動用戶淨增３０７萬戶至３﹒

７６億戶

國聯證券（０１４５６）擬推出Ｈ股員工持股計劃

廈門港務（０３３７８）完成發行１２億人幣３年期本年度第

一期中期票據

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《神州民企》

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中滙集團（００３８２）捐１００萬元支持香港抗疫工作

ＭＩ能源（０１５５５）簽訂認沽及認購期權協議補充協議

花樣年（０１７７７）債券持有人起訴其董事發布不準確和誤導性公告

微博（０９８９８）回應裁員：正調整部分組織，核心業務如常徵才

中能國際（０１０９６）終止將兩附屬公司綜合入帳

時代中國（０１２３３）捐３００萬元予本港社區抗疫

利郎（０１２３４）附屬購福建晉江辦公大樓物業，涉２﹒０５億元人民幣

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《中國要聞》

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江蘇鋼鐵業去年利潤增約六成，粗鋼產量近二十年首降

澳新表示２月ＬＰＲ不變符預期，人行將更關注信貸結構

中證監表示支持澳門銀行業金融機構在橫琴設合資證券公司

財政部調整跨境電商進口清單，增滑雪用具等２９商品

北京推二手小客車新政：家庭等不可申請交易周轉指標

發改委公布今年稻穀最低收購價，８年來首次全面上調

深圳推２７條措施加快建設國際消費中心城市

傳國新國際投資正競購估值１９億美元的非洲電力公司

人行表示２月一年及五年期ＬＰＲ維持不變；人行續１００億逆回購利率持平，零投放零回籠

１月海南全省實際使用外資增５４％至近３﹒３億美元

上海黃浦：人才發展資金提高至每年不低於１億人民幣

南寧公積金貸款新規：二套房貸款首付比例降為３０％

測算表示１月７０城新樓價環比轉升，同比漲幅續六年低

統計局表示１月７０城新建及二手住宅價格環比跌勢放緩

廈門農商行撤Ａ股上市申請，經營遇逆風股權變動頻繁

銀保監表示３月起專屬商業養老保險試點擴大到全國

傳內地今年繼續停發新國產遊戲版號，或將實施新規

國知局表示已有１﹒６萬元宇宙商標申請，嚴打惡意註冊

新城控股提前贖回１﹒６億美元境外債，現價彈逾２％

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒１％，報１８２２１點

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《其他消息》

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盧文端稱特首選舉延至５月反映要求２個月內控制疫情

行政會議明日休會

政府歡迎空運牌照局向大灣區航空發牌

空運牌照局向大灣區航空發牌，可營辦１０４條航線

香港最新失業率維持３﹒９％，勝市場預期

財匯局副總裁王蕙湄辭任，將展開招聘程序

澳門博監局上周與業界開會，業界憂慮限單一博企合作影響生意

公屋輪候平均６年，再創２３年新高

美聯十大屋苑成交按周跌１５％，疫情影響入市計劃

深股通額度全日用１５億元，外資結束連續兩日流入；滬股通額度全日淨流出１３億元，陸股通

淨流走３５億元

銀聯移動支付服務拓展至全線九巴

亞視償清近５０萬元債款，高等法院駁回其清盤呈請

仲量聯行表示去年亞太區商業地產市場投資額升２６％

據報大灣區航空已獲准在香港開展航空業務

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《大國博弈》

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美國指未履行加入世貿承諾，商務部稱缺乏根據

軍機遭中國軍艦激光照射，澳洲國防部斥屬恐嚇行為

外交部表示對長期參與美對台軍售的美軍工企業實施反制

澳洲籲徹查軍艦激光照射事件，中方稱在公海正常航行

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《預算前瞻》

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中銀（０２３８８）列ＳＶＦ紀錄冊，料涉再派消費券

民主黨調查指七成受訪者認為政府應派現金而非消費券

預算案封面啡色，陳茂波稱只要悉心澆灌香港未來更好

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《新冠肺炎》

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本港增７５３３宗確診，１３人離世包括１１個月女嬰

有市民入稟高院申司法覆核要求撤銷疫苗通行證

團結香港基金表示國家給香港大力支援，有信心戰勝疫戰

消息指港區全國政協常委毋須出席下周常委會

一名香港入境澳門居民確診無病徵，列為輸入個案

傳港府研食肆每枱最多兩人，美容健身院等將繼續關閉

全國昨增７３宗本土確診，京滬粵錄多宗香港輸入個案

唐英年司機及辦公室２名秘書家人染疫，將缺席兩會

國泰（００２９３）周三起往內地的本港乘客須持檢測陰性證

明

２００部抗疫小巴投入服務，政府安排用膳場地

ＡｌｉｐａｙＨＫ將為中小商戶推出減免交易費措施

的士協會表示抗疫的士專車運作順利

富通保險延伸免費疫情保障至專屬中小型巴士車隊司機

專科學院向醫生發出指引，收緊疫苗豁免簽發門檻

屯門醫院７０歲初陽男子已被尋回，將送院檢查

據報葵青區指揮官謝振中將於防疫工作小組擔任要職

昨內地供港蔬菜稍為回落，進口肉類貨量維持約近六成

大埔匡智松嶺第三校被指未停面授，局方相信已停課

東涌逸東邨迎逸樓圍封強檢，發現９５宗初陽個案

林永和倡私院助分流輕症者，何兆煒稱無適合隔離設施

法援署兩職員初步確診，分別在金鐘及旺角上班

消息指習近平「控疫令」前夕，林鄭曾會見內地官員

澳洲今起放寬海外旅客入境，料刺激旅遊業復甦；澳門１月迄

今錄２３宗新冠肺炎無症狀感染個案

練馬師葉楚航新冠病毒檢測呈陽性

胡定旭倡一周內安排２至３次全民檢測

譚耀宗稱防疫鬆懈致措手不及，籲借鑒內地抗疫經驗

長實主席李澤鉅新冠病毒測試結果呈陰性

陳智思稱動態清零要全民抗疫，疫情令人心痛也有鬥志

黃家和料上月餐飲業失業率逾１５％，冀政府增加支援

使用他人疫苗通行證屬違法，不排除下調至１２歲以下

安心出行增「返回」功能，免往返商場入口掃碼

疫苗通行證周四實施，進入街市商場等需出示接種紀錄

處所有專用程式紀錄市民針卡，資料保留３１日後刪除

復星基金會向香港捐贈１０００萬元抗疫物資

恒生（０００１１）捐贈１０００萬元推出「抗疫同恒」計劃

邵氏基金會捐出１０００萬元予醫管局

新地十五大商場斥資３００萬啟動「安心抗疫多重賞」；新地

三大商場向抗疫人員送禮券，另送２００萬消費贈券

李嘉誠基金會捐３０００萬支援私院接收公院非染疫病人

「葉茂林慈善基金」再捐款１０００萬元予醫管局

信義系捐Ｎ９５口罩及快速檢測試劑，首批物資已抵港

安踏捐贈禦寒服及快速檢測包等支援香港抗疫

匯豐表示由於有職員確診，再有１１家分行暫停服務；匯豐銀

行慈善基金捐出１億元，與社區攜手抗疫

恒隆地產撥款１０００萬支援抗疫，適時提供商場租金寬減

中銀香港（０２３８８）再有２１間分行今暫停營業，部分分

行復業

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