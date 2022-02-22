【匯控績後】大摩：匯控第四季業績遜預期，惟升目標價至５９元

《經濟通通訊社２２日專訊》匯控（００００５）公布去年業績，去年第四季經調整除稅前

利潤為３９﹒７億美元，按年升７９％，按季跌３３％。摩根士丹利發表研究報告表示，匯控去

年第四季經調整除稅前利潤遜於市場及該行預期，收入則大致符合預期，成本則遜於預期，但撥

備前利潤則高於市場預期，但仍低於該行預期，預期信貸損失則高於預期，該行予匯控「與大市

同步」評級，目標價由５８﹒２港元上調至５９港元，以反映中期基本盈利增加。

該行指出，儘管匯控所給予的指引有所調整，但沒有重大改變，其資本回報符合預期，派發

末期股息每股１８美仙，該行原先預期派發１９美仙。匯控公布將作出進一步１０億美元的股份

回購，而市場預期今年將進一步作出２０億美元的股份回購行動，而隨著更高的淨利息收入預測

，分別上調２０２２年及２０２３年每股盈利預測２﹒１％及９﹒５％，並上調２０２４年及

２０２５年的每股盈利預測３％。（ｂｎ）



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