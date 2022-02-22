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即市新聞

22/02/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股短期形勢分析

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和顯著向淡。平心而論，近期股市投資氣候對投資者非常不利；特別是若美股淡友成功再下
一城的話，港股的淡勢將難免會加劇。自從本月４日恒指裂口上升後，市況只於高位呈現反覆上
落的橫行走勢。昨早（２１日）往下突破橫行區底部支持的現象實在教好友感到憂心。若自上月
３１日低位２３４７０起升浪的０﹒６１８倍調整水平支持正式失守，投資者應有恒指跌回
２３４７０前整固的心理準備。
　　短期重要阻力位已從本月１０日高位２５０５１下移至１８日高位２４８６２，令指數易跌
難升。此外，自２５０５１和２４８６２引伸下來的下降軌阻力須先被升破，港股短期升勢才有
望重現。保歷加通道中軸支持已告失守，ＳＡＲ仍待出現極點低位；ＲＳＩ和ＳＴＣ均屬利淡，
ＭＡＣＤ則見發出了沽空「牛熊」訊號。由於日線圖形勢向淡，短線投資者只宜候高造淡。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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