《缸邊隨筆－石鏡泉》炮聲隆．扮耳聾

《缸邊隨筆》投資於防疫知識，重於投資買股。



（２）不要再看ＣＮＮ、Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ、ＣＮＢＣ以及不少傳媒（不點名了），他們

都是白宮有知或無知的傳聲筒，君不見上周爭相走報２月１６日，俄攻烏。結果？筆者就唱反調

，於２月１４日為文《西線無戰事》，結論是：口震震，但可瞓。為甚麼敢逆白宮這個權威消息

發布者？簡單：看ＲＴ﹒ ｃｏｍ、Ｅｕｒｏｎｅｗｓ﹒ｃｏｍ， Ｆｒａｎｃｅ

２４﹒ｃｏｍ，尤其是ＲＴ﹒ｃｏｍ是俄羅斯電視台，聽雙方陳詞，始可有機會找出真相，不是

盲見假象。



你看這三個電視台，都有報道，烏克蘭總統叫不要再講俄羅斯會幾時幾時攻烏，他尚

ｃｈａｌｌｅｎｇｅ《以色列時報》記者：你有確切俄攻烏時間，請告訴我。



唉！被人打的人都話無人打佢住，但旁邊鶴就亂叫你就俾人打嘞。仲要看西方傳媒？改看

ＲＴ﹒ ｃｏｍ、Ｅｕｒｏｎｅｗｓ﹒ｃｏｍ、Ｆｒａｎｃｅ ２４﹒ｃｏｍ，你會有不一樣的

資料，才可望有正確判斷。



這些非美國傳媒報道了甚麼？美國成日話，你俄攻烏，我制裁你。拜登點回應，港投資梗少

聽過，因為港傳媒少引用ＲＴ﹒ｃｏｍ。



２月２０日，普京話：Ｒｕｓｓｉａ ｉｓ ｉｍｍｕｎｅ ｔｏ ｓａｎｃｔｉｏｎｓ，

點解會對西方制裁有免疫力？普京講兩點：（１）自２０１４年已被制裁啦；（２）你西方點樣

都會找藉口制裁俄啦！即是：民不畏死，奈何以死畏之。俄不畏制，奈何以制畏之。



普京不是空口開炮。



歐盟官員也謂「制裁俄羅斯會有反彈」，意指殺敵一千，會自傷八百。



雖然此位歐官講如俄攻烏，歐盟也會做制裁，但歐盟不是一國，而是２７國，可以制裁，但

制裁乜，是否會傷到俄羅斯筋骨，而不傷到歐盟，難說。



俄羅斯又怕不怕你歐美制裁？怕的。但你美國╱北約破壞之前對俄羅斯安全的承諾，即是已

開火啦，會不出手遏止？



在東西德合併時，北約與美國曾承諾當時的蘇聯，北約不向東拓。１９９１年３月６日，在

波恩簽的條約表明，東西德合併後，北約不拓大，簽約者有美、英、法、德。但到１９９２年美

國違約並實行「Ｗｏｌｆｏｗｉｔｚ Ｄｏｃｔｒｉｎｅ」，當時蘇聯分裂，力弱，便忍你囉；

今時俄羅斯有力，就要追北約遵約。近日普京明確聲明，北約不可東進一寸，前幾天北約話俄羅

斯提出北約不可接受的條件（即普京要求北約不可東進），於是俄羅斯就延長與白俄的軍演，並

射了枝可攜核彈的超音速導彈。



烏克蘭總統可能收到這情報，未開完歐洲安全會議便提早回烏，這個急急腳走，反映一事，

就是烏總統在這個歐洲安全會議上，得不到歐美對他足夠的安全保障，便只好棚尾拉箱早走。如

果歐美對烏克蘭有足夠的安全保障，他不會不拿回那個宣言才凱旋回烏？



＊各方有死穴就有得傾＊



烏總統一回烏後就稱欲和普京會談，因他明白邊個揸莊，核戰是不易開打，但再爭拗下去，

戰場一定在烏克蘭而不是在美國，所以烏國官員開足馬力，謂西方不要妄言俄攻烏（見上文）。



俄又是否真想打，當然不，打仗是不可以改變北約已東進之事實，故會退而求其次，要求歐

美遵守２０１４的明斯克條約，就是烏東可以獨立。昨晚普京召開了個國家安全會議，全程由

ＲＴ﹒ｃｏｍ直播，公開到唔公開，烏東獨立是要聯合國安理會通過的，亦要跟歐美談，就要有

個中間人，而法國總統馬克龍為求爭取國內選票以求連任，便欣然做信差，ｌｉｎｅ ｕｐ美俄

會談。



這次會談，會跟之前的不一樣，因為烏克蘭知道求人不如求己，所以烏總統日前講，會不遵

守１９９４年的布達佩斯備忘。蘇聯解體，烏克蘭是擁有千多枚核彈，但就信了西方，將所有核

彈銷毁並謂以後不發展核武，以求其經濟援助。核彈無了，但經濟援助就欠奉，今時要自力更生

，就拋出要再核之言，如烏克蘭真再走核之路，歐美就大件事。



事到如今，各方都有死穴，有死穴就有嘢怕，有嘢怕就有得傾了。



看看ＲＴ﹒ ｃｏｍ、Ｅｕｒｏｎｅｗｓ﹒ｃｏｍ， Ｆｒａｎｃｅ ２４﹒ｃｏｍ，就可

以使大家更有深層次資料，是否可以炮聲隆，扮耳聾？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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