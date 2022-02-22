《專家之言－李偉傑》俄烏局勢升級，港股不確定因素多料區間波動

《專家之言》近日影響港股消息繼續維持俄羅斯烏克蘭局勢、美國加息步伐、本港疫情問題

，現時再加上業績公布高峰期以及市場再度憂慮內地對科網平台收緊政策，為本身已可逐步靠穩

的港股帶來更多不確定性因素。烏克蘭局勢再度升級，東部局勢惡化，政府軍與親俄分離主義分

子交火，造成２名士兵死亡及４名士兵受傷。烏克蘭總統澤連斯基堅持循外交途徑化解俄烏危機

，點名要求與俄羅斯總統普京對話。雖然俄烏事件將會定期觸碰市場投資信心，但預計並不是美

俄全面交鋒的話，對環球金融市場衝擊力仍可控制。



＊多隻重磅藍籌公布業績，科技股可望消化負面消息＊



另外美國今年加息相信是鐵一般事實，現時市場是關注加息幅度及次數，若果聯儲局主席鮑

威爾能提早向市場釋放加息步伐預期的時間表，可以降低市場的不確定性。不過與此同時本地疫

情持續擴散，作為香港人現階段防疫抗疫行先，投資意欲難免進一步縮減，現時還看北水能否再

次支撐大市。本周港股亦有多隻重磅藍籌陸續公布業績，短線將左右港股去向。不過較為受市場

關注的是上星期五（１８日）國家發改委、財政部、人力資源社會保障部等１４個部委聯合印發

《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》，羅列了服務業、餐飲業、零售業、旅遊

業、公路水路鐵路運輸業、民航業等紓困扶持措施，包括延續服務業增值稅加計抵減政策，引導

外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準，２０２２年暫停航空運輸企業預繳增

值稅一年等，消息面再度震散科技平台股份，不過本人認為消息與過往整改政策有所不同，今次

與過往涉及反壟斷或者二選一等情況不同，今次以經濟因素行先，寄望食肆與科技餐飲平台能有

更好平衡，若果未有進一步負面消息出現的話，預料消化三至四天，相關板塊可望淡化負面情緒

，港股預料在２３５００點至２５０００點水平波動。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會

持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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