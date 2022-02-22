【俄烏局勢】油、金股值博空間仲有幾大？師傅醒你投資貼士！

《經濟通通訊社記者梁凱菱２２日報道》俄烏戰線一觸即發，本港新舊經濟股全線捱沽。截

至中午收市，逾１２００隻股份下跌，多個主要指數接近全軍覆沒，唯獨石油、金屬相關股相對

硬淨。俄烏局勢緊張，市場避險情緒升溫，究竟相關資產價格及股份仍有多少上升空間？



＊俄烏戰火待發，油金價齊走高＊



俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離主義地區獨立，向烏東分派維和部隊，要求烏克蘭停止軍事

行動，否則將要對可能繼續發生的流血事件承擔責任。多方批評俄方做法，美國、歐盟相繼對俄

實施制裁。當中，美國總統拜登簽署行政命令，禁止美國公民與烏東兩個獨立地區進行新的投資

、貿易和金融來往，並從烏克蘭撤離所有外交人員。美國五角大樓稍早前表示，烏克蘭襲擊或今

日開始，惟短期仍會進行外交；烏克蘭總統澤連斯基則呼籲聯合國安理會召開緊急會議。

地緣政局不穩，避險資產價格上升。截至今早１１時４２分，紐約期油漲３％，報每桶９４

美元，布蘭特期油亦走高逾１％，至每桶９６﹒８５美元。紐約期金及現價金均在每盎司

１９００美元以上水平徘徊。



＊三桶油力保不守，中石油曾漲逾３％＊



在港股一度急瀉逾８００點下，三桶油可謂力保不守，日中均全線上揚，升幅介乎１－３％

，明顯跑贏不曾轉漲的港股。

俄羅斯出口大量石油和天然氣，外界擔心一旦西方加強制裁，將影響能源供應。油組曾經警

告，在最壞情況下，油價或升至每桶１２５美元；另油組據報不希望４月加快增產，維持每日增

產目標４０萬桶。

不過，更能反映全球市場供求關係的布蘭特期油已逼近１００美元心理關口，上周初一度高

見每桶９７﹒６６美元。即使近日俄烏緊張局勢升級，油價亦未能突破前高位。究竟油價短期能

否再向上突破，油股仍有多少上升空間？



＊油、金股留意事項！＊



輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，俄烏局勢的確為本輪油價上升的催化劑，惟要提防伊朗核協議達成，或

能解除對伊朗石油出口的封鎖，繼而增加原油供應並打擊油價。

三桶油中，中海油（００８８３）的上游業務佔比最大，中期收入佔比達５２％；反觀中石

油（００８５７）及中石化（００３８６），只有４％及５％。換言之，中海油理應最直接受惠

於油價上升。事實上，以年初至今，中海油累漲２５％，中石油升近１９％，中石化揚逾１１％

。要留意，中海油期內曾公布一連串措施息誘股東，當日裂口高開高走，收高近７％。

觀乎三桶油最新的日線圖形勢，三股股價均與各自ＲＳＩ的呈現背馳現象，即ＲＳＩ未能如

股價同步攀升。以中海油為例，其股價上周一（１４日）創出近兩年新高１０﹒４６元，惟

ＲＳＩ比股價在前高位時的水平低，可見上升動力不足。加上，當日股價在陰陽燭形態上，呈現

類似「射擊之星」利淡轉向形態，反映高位沽壓尤大，持貨者不宜太進取，短期目標僅先望

１０﹒４６元。

至於金屬相關股，黃師傅較看好紫金（０２８９９），其除金、銅業務外，近日亦進軍鋰資

源領域。不過，近日股價在１２元前遇阻力，且ＲＳＩ同樣呈背馳現象，現價部署值博率不高。

他同時提醒，金相關產品的投資者，應同時留意美國加息步伐，因加息會削弱黃金的吸引力。

