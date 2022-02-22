俄烏局勢緊張港股急跌，低開４７７點失二萬四關

《經濟通通訊社２２日專訊》俄羅斯總統普京周一晚宣布，承認烏東頓涅茨克人民共和國和

盧甘斯克人民共和國獨立，並下令俄軍前往兩地執行維和任務。亞洲股市普遍低開低走，日經現

跌３７０點，而港股低開４７７點失守二萬四關口，其中科技股跌幅顯著，騰訊（００７００）

低開近３％，阿里（０９９８８）低開逾半成為最差藍籌。

恒生指數開報２３６９２，跌４７７點或跌１﹒９８％，主板成交２５﹒７２億元。國企指

數報８２８７，跌１６８點或跌１﹒９９％。恒生科技指數報５２０７，跌１１９點或跌

２﹒２５％。

即月期指新報２３６９３，跌４７５點，平水。即月國指期貨報８２８９，跌１７３點，高

水１點。即月科指期貨新報５２０８，跌１１３點，平水。（ＵＬ）





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ４３２﹒２元 跌２﹒９６％

美團（０３６９０） １７６﹒８元 跌２﹒０５％

阿里（０９９８８） １０９元 跌５﹒１３％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２４８﹒６元 跌０﹒１６％

京東集團（０９６１８） ２８０元 跌１﹒７５％

百度（０９８８８） １５０﹒３元 跌２﹒２１％

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