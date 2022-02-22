  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/02/2022 09:23

俄烏局勢緊張港股急跌，低開４７７點失二萬四關

　　《經濟通通訊社２２日專訊》俄羅斯總統普京周一晚宣布，承認烏東頓涅茨克人民共和國和
盧甘斯克人民共和國獨立，並下令俄軍前往兩地執行維和任務。亞洲股市普遍低開低走，日經現
跌３７０點，而港股低開４７７點失守二萬四關口，其中科技股跌幅顯著，騰訊（００７００）
低開近３％，阿里（０９９８８）低開逾半成為最差藍籌。
　　恒生指數開報２３６９２，跌４７７點或跌１﹒９８％，主板成交２５﹒７２億元。國企指
數報８２８７，跌１６８點或跌１﹒９９％。恒生科技指數報５２０７，跌１１９點或跌
２﹒２５％。
　　即月期指新報２３６９３，跌４７５點，平水。即月國指期貨報８２８９，跌１７３點，高
水１點。即月科指期貨新報５２０８，跌１１３點，平水。（ＵＬ）

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　４３２﹒２元　跌２﹒９６％
　　美團（０３６９０）　　　１７６﹒８元　跌２﹒０５％
　　阿里（０９９８８）　　　　　１０９元　跌５﹒１３％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２４８﹒６元　跌０﹒１６％
　　京東集團（０９６１８）　　　２８０元　跌１﹒７５％
　　百度（０９８８８）　　　１５０﹒３元　跌２﹒２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning22/02/2022
黃師傅：騰訊增不明朗因素　持貨者初步防線435元
財經熱話22/02/2022
【虛幣世界】加密貨幣進一步下挫，烏俄戰爭臨近
專訪21/02/2022
【專訪】陶冬：中國經濟環境不同過去，貸款數據顯需求不足（有片）
中國故事21/02/2022
《神州經脈》LPR按兵不動　70城房價環比跌勢緩　滬綜指平收
財經熱話21/02/2022
兩恒指新貴表現迥異　農夫山泉曾急跌　聯想飆半成
大行報告21/02/2022
美團「劫」後怎麼辦　大行叫BUY等反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金